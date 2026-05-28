CCTV Rusak, Polisi Fokus Periksa 11 Saksi Kasus Kematian Yerdi Bekliu Mahasiswi UPG 1945 Kupang

Ringkasan Berita: Polresta Kupang Kota mendalami kasus kematian Yerdi Efrosina Bekliu, mahasiswi semester IV Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Persatuan Guru (UPG) 1945 Kupang

Yerdi ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya di Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang pada 9 Mei 2026 lalu

Penyidik telah memeriksa 11 orang saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian perkara guna mengungkap fakta-fakta terkait kematian korban

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Polresta Kupang Kota terus mendalami kasus kematian Yerdi Efrosina Bekliu, mahasiswi semester IV Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Persatuan Guru (UPG) 1945 Kupang yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada 9 Mei lalu.

Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol. Djoko Lestari, S.I.K., M.M., saat menerima audiensi bersama keluarga dan tokoh adat Amanatun dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polresta Kupang Kota, Selasa (26/5/2026) mengatakan, penyelidikan kasus tersebut masih terus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan penyidik.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 11 orang saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian perkara guna mengungkap fakta-fakta terkait kematian korban.

Selain pemeriksaan saksi, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan CCTV tersebut dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi sebelum kejadian berlangsung.

“Terkait CCTV, kami sudah lakukan pemeriksaan dan diketahui perangkat tersebut memang rusak sebelum kejadian. Informasi itu juga telah dikonfirmasi kepada pihak yang melakukan perbaikan,” jelas Kapolresta.

Baca juga: Sat Samapta Polresta Kupang Kota Intensifkan Patroli Malam

Kapolresta juga menanggapi informasi yang beredar mengenai dugaan adanya catatan milik korban. Menurutnya, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, penyidik tidak menemukan adanya catatan tersebut.

Karena itu, pihak kepolisian membuka ruang kepada siapa pun yang memiliki informasi maupun bukti tambahan agar menyerahkannya kepada penyidik guna membantu proses pengungkapan kasus.

“Kami telah melaksanakan seluruh tahapan penanganan perkara sesuai prosedur dan standar operasional. Pengungkapan perkara membutuhkan proses, pendalaman objektif, serta kepastian alat bukti,” ujar Kombes Pol. Djoko Lestari.

Ia menjelaskan, penyidik saat ini masih bekerja sama dengan dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap jasad korban. Bahkan, sampel pemeriksaan patologi telah dibawa ke Bali guna pemeriksaan lanjutan.

Mengenai hasil autopsi, sebagian hasil pemeriksaan laboratorium forensik telah diterima penyidik. Namun, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan sampel lainnya beserta kesimpulan resmi dokter forensik sebelum dapat diumumkan secara lengkap kepada publik dan keluarga korban.

“Kami memahami keresahan keluarga korban dan masyarakat. Namun kami tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa didukung alat bukti yang kuat,” tegasnya.

Kasus kematian Yerdi Bekliu sendiri turut memicu perhatian mahasiswa dan masyarakat. Sejumlah mahasiswa bahkan menggelar aksi solidaritas dan menuntut agar kasus tersebut diusut tuntas. (uge)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS