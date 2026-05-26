Warga Kelurahan Bello Kupang Dapat Pengobatan Gratis dari Apotek Carlin Farma 

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-5, Apotek Carlin Farma Bello menggelar bakti sosial kesehatan berupa pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di Kelurahan Bello dan wilayah sekitarnya.

Kegiatan sosial tersebut rencananya dilaksanakan pada Sabtu (30/5/2026) di Aula Apotik Carlin Farma Jl HR Koroh Kelurahan Bello.

Dalam bakti sosial ini Apotek Carlin Farma bekerja sama dengan tim dokter yang dipimpin dr. Anna Maria Toasu.

Kegiatan pengobatan gratis ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat umum, khususnya warga dari ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemilik Apotek Carlin Farma Bello,apt. Yolanda Tuan, S.Farm Selasa (26/5/2026) mengatakan kegiatan bakti sosial itu menjadi bagian dari komitmen Carlin Farma untuk hadir membantu masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

“Kegiatan ini kami persembahkan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan lima tahun Carlin Farma Bello sekaligus kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujarnya di Kupang.

Menurut Yolanda, sasaran kegiatan meliputi masyarakat di wilayah Bello, Kolhua, Fatukoa, dan daerah sekitarnya.

Ia menilai masih banyak warga yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan sehingga memilih membeli obat secara mandiri tanpa pemeriksaan medis yang tepat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan dan pengobatan yang tepat sesuai kondisi medis masing-masing,” katanya.

Sementara itu, dr. Anna Maria Toasu mengatakan pengobatan gratis tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini sekaligus membantu mendeteksi penyakit lebih awal.

Selain layanan konsultasi dan pengobatan umum secara gratis, masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar seperti pengecekan gula darah, asam urat, dan sejumlah pemeriksaan kesehatan lainnya.

Menurut Anna Maria, pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal sehingga penanganan medis dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Melalui kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut, Apotek Carlin Farma Bello berharap kehadirannya tidak hanya sebagai penyedia layanan farmasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Kupang.(*)

