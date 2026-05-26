Pengusaha Sapi di Kota Kupang Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Layak Jual Jelang Iduladha

Ternak sapi yang disiapkan oleh pengusaha Tono Sutami untuk permintaan warga menjelang iduladha.

Ringkasan Berita: Pengusaha sapi di Kota Kupang memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak jual

Seluruh sapi yang dipasarkan disebut telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum didistribusikan kepada masyarakat maupun masjid di berbagai wilayah

Laporan Reporan POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengusaha sapi di Kota Kupang memastikan hewan kurban yang dijual menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak jual.

Seluruh sapi yang dipasarkan disebut telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum didistribusikan kepada masyarakat maupun masjid di berbagai wilayah.

"Sebelum dijual, semua hewan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi sapi benar-benar sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban," ujar Tono Sufari Sutama, salah satu pengusaha sapi asal Kota Kupang, Selasa 26 Mei 2026.

Ia mengatakan, terjadi peningkatan permintaan hewan kurban mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, distribusi sapi kurban mulai dilakukan sejak Senin, 25 Mei 2026.

"Distribusi mulai dilakukan lebih awal supaya semua kebutuhan hewan kurban bisa terlayani sebelum hari raya karena permintaan cukup banyak," kata Tono.

Tono yang juga Ketua HP2SK NTT menjelaskan, sapi yang dipasarkan berasal dari peternak lokal di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, pembeli sapi kurban tidak hanya berasal dari Kota Kupang, tetapi juga dari sejumlah kabupaten lain di NTT yang telah melakukan pemesanan sejak jauh hari.

"Para pembeli ada yang datang langsung ke kandang dan ada juga yang hanya telepon karena setiap tahun mereka membeli di sini," ungkapnya.

Meski permintaan meningkat menjelang Iduladha, pihaknya memilih tidak melayani penjualan secara online. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kendala distribusi sekaligus memastikan sapi diterima pembeli dalam kondisi baik dan tepat waktu.

Saat ini, kata dia stok sapi kurban yang tersedia berkisar antara 50 hingga 100 ekor dengan bobot mulai dari 300 hingga 900 kilogram. Tono memastikan persediaan masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Persediaan masih aman. Kami tetap menjaga kualitas hewan sekaligus memastikan distribusi berjalan tepat waktu," katanya.

Selain memenuhi kebutuhan lokal, permintaan sapi asal NTT juga datang dari luar daerah.

Dalam dua bulan terakhir, pihaknya rutin mengirim sapi ras Bali ke Kalimantan Selatan, Samarinda hingga Jakarta untuk kebutuhan Iduladha.

"Dua bulan terakhir ini kami kirim sapi ras Bali yang difokuskan untuk kebutuhan Iduladha dengan kondisi sehat karena telah melewati dua kali pemeriksaan kesehatan," tandasnya. (rey)

