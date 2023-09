Wulan Guritno Bolak Balik Dipanggil Polisi Dalam Kasus Dugaan Judi Onlie, 25 ada Dalam Daftar Polisi

POS KUPANG.COM -- Wulan Guritno akan dipanggil kembali oleh Bareskrim Polri untuk membeikan penjelasan terkait dugaan ikut mempromosikan judi online

Sang artis akan memberikan klarifikasi dalam pekan ini setelah pekan lalu juga sudah menghadap penyidik untuk menjawab sejumlah pertanyaan

Ternyata bukan hanya Wulan Guritno. Setidaknya ada 25 artis yang diduga terlihat. Para artis itu salah satunya adalah Ayu Ting Ting yang sudah dimintai keterangan

Sejumlah artis lain juga disebut-sebuta diantaranya Denny Cagur

Dia Wulan Guritno sudah dijadwalkan pemeriksaan di Mabes Polri

Akan tetapi, ibu 3 anak ini meminta penjadwalan ulang.

Wulan Guritno kembali dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait dugaan mempromosikan judi online pada Kamis (14/9/2023).

Tak hanya Wulan Guritno, dugaan mempromosikan judi online juga menyeret nama sederet selebritis.

Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI), Zainul Arifin pihak yang melaporkan Wulan Guritno menyebut ada 25 nama selebritis lainnya.

"Yang baru kita sampaikan kan ada 26 orang artis," ujar Zainul Arifin ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).

Zainul menyebut bahwa selebritis tersebut berasal dari kalangan yang berbeda-beda.

"Ada penyanyi dangdut, pop segala macam," terangnya.

"Ada beberapa selebgram yang sudah kita sampaikan yang followers-nya 1 juta ke atas sebagai tambahan alat bukti," imbuhnya.



Setelah melaporkan 26 nama selebritis tersebut, Zainul Arifin menyerahkan kepada penyidik.

"Jadi tergantung kawan-kawan penyidik sekarang bola panasnya di penyidik," ujarnya.

"Jadi kalau bola panasnya mereka gak tanggapi saya rasa fair kalau masyarakat pesimis dengan penegakan hukum," tutup Zainul Arifin.

Senang Dipanggil Bareskrim Polri

Dia Wulan Guritno menjadi salah satu artis yang terseret kasus judi online.

Artis lainya adalah Penyanyi Dangdut Ayu Ting Ting. Keduanya sudah diperiksa Bareskrim Polri

Bahkkan, Wulan Guritno akan kembali dipanggil untuk memberikan klarifikasi soal judi online

Dia Wulan Guritno malah senang diipanggil lantaran diberi ruang untuk memberikan klarifikasinya

Dkiketahui, Wulan Guritno mendatangi Barekrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan penyidikan atas kasus diduga mempromosikan judi online di media sosial.

Wulan Guritno datang menggunakan pakaian serba hitam untuk memenuhi panggilan Bareksrim Polri, Kamis (14/9/2023)

Dalam pemeriksaaan untuk dimintai keterangan, Wulan Guritno dijaga dan dikawal ketat anggota kepolisian.

Wulan Gurtino diperiksa hampir tujuh jam dan sekitar pukul 17.15 Wita keluar dari Kantor Bareksrim Polri.

Saat keluar dari Kantor Baresktim Polri, ibu tiga anak ini terlihat terburu-buru dengan alasan lagi ada kegiatan yang lain.

Wulan Gurtino mengatakan, dirinya mengucapkan terimakasih atas pemeriksaan yang telah dilakukan tim penyidik Barekrim Polri terhadap dirinya secara profesional.

"Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari bareskrim siber sangat profesional," ujarnya.

Wanita kelahiran London, 14 April 1981 mengaku senang dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Sebab ia dapat memberikan keterangan klarifikasi atas kasus dugaan mempromosikan judi online yang dituduhkan kepada dirinya.

"Jadi teman-teman media aku hari ini seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhin panggilan klarifikasi dan aku seneng banget dikasi ruang untuk klarifikasi," kata Wulan Guritno.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar mengatakan Wulan diperiksa terkait promosi di salah satu situs judi daring dan akan memanggil publik figur lainnya yang dinilai turut mempromosikan situs-situs judi online.

Meski begitu, dirinya tidak merincikan lebih lanjut siapa saja sosok publik figur yang dimaksud itu.

"Ada (yang akan dipanggil). Datanya banyak," tuturnya.

Sebagai informasi, video Wulan Guritno yang diduga promosikan judi online di media sosial viral.

Salah satunya diunggah akun Twitter @partaisocmed. Dalam video itu, Wulan Guritno diduga promosikan judi online Sakti123, salah satu situs slot online terkenal.

Dalam video tersebut, Wulan Guritno memperkenalkan situs slot online beserta keunggulannya.

Dari penelusuran penyidik, Adi Vivid mengatakan video promosi Wulan Guritno dibuat pada 2020 lalu.

Namun, untuk website judi online yang dipromosikan Wulan masih aktif hingga kini.

"Karena saya sudah tegas mengatakan, kepada teman-teman influencer, artis, selebgram, untuk setop saat ini mempromosikan judi online," ucapnya

Diketahui, kasus mempromosikan judi online di media sosial menyeret sejumlah artis mulai dari pemain film, sinetron, penyanyi, komedian hingga selebgram.

Belakangan nama penyanyi dangdut Ayu Ting Ting disebut-sebut ikut juga mempromosikan judi online.

Namun hal ini dibantah Abdul Rozak. Sebagai ayah Ayu Ting-Ting, tidak mungkin anaknya yang seorang penyanyi dan juga komedian ini melakukan hal tersebut.

Apalagi semua kegiatan Ayu Ting Ting memiliki manajemen sendiri.

"Kalau kita mah nggak ikut-ikutan kayak gituan sih ya, yang penting anak saya kerja kerja dan kerja gitu," ucap Abdul Rozak yang dikutip di YouTube SCTV, Rabu (13/9/2023).

Seperti yang diberitakan ada 26 inisial artis yang diduga ikut terseret promosikan judi online ini mulai dari pemain film, komedian hingga penyanyi.

Para artis ini mempromosikan judi online mulai dari tahun 2017 hingga 2023.

Para artis yang diduga ikut terlibat promosikan judin online, yakni inisial WG, FP, DP, YL, DD, OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV, GY, CC, CH, TM, S, KO, HH, AL, JI, AT, dan ZG.

Dari inisial disebutkan, ada dua penyanyi dangudt berinisial AT dan ZG. Diduga artis inisial AT ini adalah Ayu Ting Ting.



Sebagian Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Tak Hanya Wulan Guritno, 25 Artis hingga Selebgram Lainnya Terseret Dugaan Promosi Judi Online