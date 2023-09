Promo Indomaret 18-20 September 2023, Serba Gratis :NU, Walls, Pringles, Beli Kahf Gratis Listerine

POS-KUPANG.COM - Di awal pekan ini, 18 September 2023, ada Promo Indomaret yang menarik, ada untuk mainan anak, juga untuk pelembab wajah ada diskon hingga 30 persen

Selain itu Promo Indomaret dengan nama Promosi Bulan Ini atau PBI dimana harga yang dijual sangat murah

Dalam PBI, sistem Diskon Indomaret yang diberikan adalah Beli 2 Gratis 1 atau beli 1 gratis 1.

Melalui Promo Indomaret ada yang namanya serba Gratis & Ngemil dimana kamu bisa membeli dua pcs akan dapat tambahan satu pcs secara gratis

Ada juga khusus untuk Minyak goreng bimoli dari kemasan satu liter, dua liter hingga lima liter.

Bagi yang suka minum kopi instant dari good day, ada Promo Indomaret khusus untuk ini.

Selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

-- Promo Indomaret

SPECIAL PROMO DISCOUNT 30 persen

Kamu bisa dapetin Serum Moisturizer iLikeMyself dengan harga Rp17.500 loh~ Promo ini berlangsung dari tanggal 16 - 30 September 2023 untuk pembelian di Indomaret dan Klik Indomaret

Kapan lagi kamu bisa dapetin kulit sehat dan glowing dengan harga hemat?

Grab it now or regret it later!

- Promo Indomaret mainan anak

Promo Special Untuk Kamu!