Hasil Liga Inggris, Man United vs Brighton, Skuad Asuhan Ten Hag Dipermalukan di Old Trafford

Kompas.com/Foto oleh Oli SCARFF/AFP

CASEMIRO – Hasil Liga Inggris, skuad asuhan Pelatih Erik ten Hag, Manchester United dipermalukan Brighton saat laga di Stadion Old Trafford. Tampak reaksi gelandang Man United, Casemiro, saat timnya tertingggal dalam pekan kelima Premier League 2023-2024 yang mempertemukan Man United vs Brighton di Stadion Old Trafford pada 16 September 2023.