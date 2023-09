Jadwal Tinju Dunia, Warren Sodorkan Jagoannya, Yakin Duel Joshua vs Wilder di Arab Saudi tak Terjadi

POS-KUPANG.COM – Jadwal Tinju dunia, promotor Frank Warren menyodorkan jagoannya Daniel Dubois untuk bertarung melawan Anthony Joshua.

Pasalnya, Frank Warren sangat yakin duel Tinju dunia Anthony Joshua vs Deontay Wilder di Arab Saudi tak akan terjadi.

Mengenai tempat pelaksanaan pertarungan Tinju dunia antara Anthony Joshua vs Daniel Dubois, Frank Warren mengatakan bisa digelar di manapun.

Pertarungan Tinju dunia antara Anthony Joshua vs Daniel Dubois, kata Frank Warren, untuk bias membuktikan siapa petinju kelas berat Inggris yang lebih punya nyali.

Namun, ide duel Tinju dunia itu tentu saja belum tentu mendapat restu promotor Eddie Hearn yang membawahi Anthony Joshua.

Sebab, duel itu besar risikonya buat Anthony Joshua dengan imbalan tak sepadan.

Sementara untuk duel Anthony Joshua vs Deontay Wilder dipastikan kedua belah pihak akan mandi uang.

Sejauh ini, Eddie Hearn masih terus fokus pada upaya merealisasikan duel Tinju dunia Anthony Joshua vs Deontay Wilder setelah pihak Arab Saudi dikabarkan kurang tertarik lagi menggelar pertarungan.

Alasannya, penampilan Anthony Joshua dianggap kurang sedap ditonton di 2 duel terakhirnya.

Padahal, Eddie Hearn masih yakin duel Anthony Joshua vs Deontay Wilder akan sangat menguntungkan secara bisnis.

Karena itu, jika Arab Saudi, karena terjadi pergeseran di manajemen penyelenggaraan event, enggan mementaskan duel Anthony Joshua vs Deontay Wilder, Eddie Hearn akan mencari tempat lain.

“Saya tahu pihak-pihak terkait masih melakukan pembicaraan (untuk duel Anthony Joshua vs Deontay Wilder), tapi saya tak berpikir itu akan terjadi, itu tidak akan terjadi,” kata Frank Warren, dikutip boxingnews24.com dari wawancara Warren dengan iFL TV, dan dikutip sportanews.com.

“Ini saya sampaikan kepada Anda,” tambah Frank Warren.

“Pertarungan itu takkan terjadi. Kalian tahu duel apa yang akan bagus di Inggris dan dunia saat ini? Ini duel yang akan membuktikan siapa the biggest puncher dan siapa the biggest heart. Ia (Joshua) vs Daniel Dubois,” katanya.

Menurut Frank Warren, melihat gelagatnya, ia meyakini duel Anthony Joshua vs Deontay Wilder memang takkan terjadi.

Solusinya lebih baik fokus pada duel Anthony Joshua vs Daniel Dubois daripada buang-buang waktu untuk duel Anthony Joshua vs Deontay Wilder.

Namun, realisasinya kemungkinan tahun depan melihat kondisi Daniel Dubois yang babak belur saat kalah KO ronde 9 dari Oleksandr Usyk pada Agustus 2023. (*)

