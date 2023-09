Petani Keluhkan Harga Asam Anjlok di Kecamatan Alor Tengah Utara

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Petani asam di Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor mengeluhkan turunnya harga asam di pasaran.

Kepada Pos-Kupang, Yuliana Maoni salah seorang petani asam yang ditemui di Desa Alim Mebung mengatakan bahwa harga pasaran saat ini selisih sebanyak Rp. 4.000 dari harga normal.

"Normalnya asam dijual dengan harga Rp. 10.000 per kilo, tetapi saat ini harga asam di pasaran turun menjadi Rp. 6.000 per kilo. Asam ini biasanya kami jual ditempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tetapi ada pengumpul yang jalan dari rumah ke rumah membeli dengan harga Rp. 7.000 per kilo," ujar Yuliana, Kamis 14 September 2023.

Baca juga: Operasi Zebra 2023, Satlantas Polres Alor Jaring 155 Kendaraan, Terbanyak PengendaraTanpa Helm

Lebih lanjut Yuliana mengukapkan bahwa pengumpul yang berkeliling ke rumah petani asam tidak menjangkau semua daerah, sehingga petani asam terpaksa menjual dengan harga murah.

"Pengumpul yang jalan keliling ini tidak mampu menjangkau ke semua daerah jadi kami harus turun lagi dan bawa hasil panen tersebut untuk ditimbang. Satu kali panen kami mampu menghasilkan 28 - 30 kg untuk ditimbang. Yang membuat kami kecewa adalah harga asam semakin turun sedangkan harga beras semakin naik. Menurut kami petani asam, ini tidak seimbang," keluhnya.

Meskipun demikian Yuliana tidak mengetahui penyebab kenaikan harga, Ia hanya bisa berharap agar harga kembali normal.

Baca juga: Meriahkan HUT TNI ke-78, Dandim 1622/Alor Buka Turnamen Voli

"Kami tidak tahu pasti kenapa harga asam turun. Entah karena harga asam memang turun, atau karena biaya transportasi mahal. Untuk permintaan pasar sendiri, tidak terlalu banyak karena banyak penjual dan petani asam di sini. Kami hanya bisa berharap, agar pemerintah memperhatikan harga asam yang sedang turun ini agar kembali normal," harapnya.

Sementara itu, Prasetya Hartadi Dody selaku Penyuluh Kehutanan Kecamatan Alor Tengah Utara mengatakan bahwa pengolahan pasca panen oleh masyarakat belum maksimal.

"Asam ini termasuk jenis hasil hutan bukan kayu. Menurut saya, potensi asam di wilayah Alor Tengah Utara sangat besar. Namun berdasarkan pengamatan saya, yang menjadi kendala di masyarakat adalah pengolahan pasca panen belum maksimal sehingga hanya sebatas menjual dan masih bergantung pada harga pasar," jelasnya.

Baca juga: Perum Bulog, PT. Pos dan Pemda Alor Launching Penyaluran Bantuan Pangan Tahap II Tahun 2023

Menurut Dody selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, asam bisa diolah menjadi aneka produk.

"Selama ini asam hanya digunakan sebagai bumbu dapur, belum ada yang berpikir untuk melakukan inovasi dari asam ini. Ada banyak produk yang bisa dihasilkan dari pengolahan asam misalnya manisan, sari buah, minuman dan lain-lain. Kedepannya kami akan coba kembangkan pembinaan petani dan warga untuk mengolah asam," katanya.

Ide Dody disambut baik oleh petani asam, selain menciptakan inovasi produk baru juga bisa mendukung kemandirian ekonomi petani asam.

"Kami mau sekali jika ada pihak yang bersedia bekerjasama dengan kami untuk mengelola asam. Sehingga kami tidak hanya tahu menjual asam saja, tetapi juga bisa mengolah asam tersebut menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai jual," imbuh Yuliana. (Cr19)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS