Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Man United vs Brighton, West Ham vs Man City

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini menyajikan pertandingan tujuh partai, di antaranya Manchester United vs Brighton, dan West Ham vs Manchester City.

Tujuh partai yang berlaga dalam Jadwal Liga Inggris 2023-2024 akan bertanding pada hari Sabtu, 16 September 2023.

Pertandingan pertama pada hari Sabtu, 16 September 2023, mempertemukan tim Wolverhampton Wanderers vs Liverpool, Aston Villa vs Crystal Palace, Fulham vs Luton Town.

Berikutnya partai Manchester United vs Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur vs Sheffield United, West Ham United vs Manchester City, dan Newcastle United vs Brentford.

Pada hari Minggu (17/9/2023) menyajikan pertandingan dua partai, yaitu Bournemouth vs Chelsea, dan Everton vs Arsenal.

Sedangkan pada hari ketiga Senin (18/9/2023) menyajikan pertandingan Nottingham Forest vs Burnley.

Dari sekian partai yang dipertandingkan, salah satu laga yang paling dinantikan adalah pertarungan sengit Bournemouth versus Chelsea. The Blues, julukan Chelsea, akan bermain di markas Bournemouth.

Tim London ini sedang berusaha bangkit setelah memulai musim dengan hasil kurang memuaskan.

Mereka harus meredam kekecewaan dari kekalahan di kandang sendiri melawan Nottingham Forest pada pekan sebelumnya.

Namun, tidak hanya Chelsea yang merasa tertekan untuk kembali ke jalur kemenangan.

Manchester United, yang harus mengakui keunggulan Arsenal di Emirates Stadium dalam pertandingan sebelumnya, juga berada dalam tekanan serupa.

Hasil tersebut telah membuat kedua tim ini terjebak di papan tengah klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Sementara Manchester City masih kokoh di puncak klasemen hingga pekan keempat, mengemas total 12 poin.

Mereka akan berusaha mempertahankan dominasinya ketika mereka bertandang ke markas West Ham dalam pertandingan yang penuh tantangan.