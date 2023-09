Agnez Mo Sukses Jadi Penyanyi & Kaya Raya, Pose Sang Sat Balita Curi Perhatian: Queen of Beautifull

POS KUPANG.COM -- Agnez Mo menjalani karir melalui perjuangan yang panjang. Ia mulai terjun ke dunia artis sejak usia yang masih sangat belia

Tercatat ia pernah menjadi penyanyi cilik hingga presenter untuk acara anak-anak. Prestasinya terus melambung dengan menjadi binyang film dan sinetron

Setelah mengeluarkan album dengan lagu-lagu yang meledak di pasacaran, kini Agnes Mo sudah melangka jauh go internasional

Dengan menyandang artis Hollywood, Agnes Mo kini memiliki kekayaan hingga lebih darto 400 miliar rupiah

Ternyata wajah cantik Agnez Mo yang sebelumnya bernama Agnez Monica itu sudah terpancar sejak Balita.

Dalam uanggahan di akun media sosialnya belum lama, penyanyi yang baru mengeluarkan lagu baru Get Loose ft Ciara itu yang masih anak-anak itu mengenao busana tradisonal.

Sang penyanyi pun begitu percaya diri dengan gaya dan penampilannya

Natizen pun menyebutkan dengan kalima queen of beautifull

Pujian natizen

@cicina.berbina *** ini anak kecil, tau gak yak... pas gede, bakal seterkenal dan sehebat skrg

@adhipratama04 *** Dr piyik emang udh jadi queen of beautifull yah nez,. Ampegede tetep gak luntur cantik hati n wajahy, meski dgunjing, dbully, digoreng yang bukan kesalahan kamu aja , kamubisa memberikan maaf n pengampunan,. Sebegitu positif nya hidup mu nez.

@ayukagnezmoblink *** gadis kecil yg penuh perjuangan dan skrang sudah tumbuh dewasa dengan segala mmpi dan prestasi y,, love u MOM

@mohkoril *** I will always support u

@agnationbogor *** Gadis kecil ini sudah sangat dewasa sekarang

teuku_eza89 *** inspirational for all Indonesian women, a great woman who is tough, has extraordinary passion, is always positive at work