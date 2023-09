Renungan Harian Katolik 12 September 2023, Membangun Relasi Makin Intim Sebelum Ambil Keputusan

POS-KUPANG.COM - Renungan Harian Katolik berikut ditulis oleh Gabriel Chanfarry Hadylaw, Founder of Inner Tunnel Communities through beyond Wisdom, Ada Tiga Cara Manusia Membangun Relasi Semakin Intim Sebelum Mengambil Keputusan yang Penting.

Pak Gabriel Chanfarry Hadylaw menulis Renungan Harian Katolik ini merujuk bacaan Injil Lukas 6: 12 - 19.

Di bagian akhir Renungan Harian Katolik ini dilampirkan pula teks lengkap bacaan Selasa 12 September 2023 beserta mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil.

Manusia perlu memberikan waktu untuk untuk dirinya agar seseorang semakin mengenal dirinya semakin mendalam.

Setelah manusia semakin mengenal dirinya maka seseorang akan semakin dapat membangun relasi horizontal dengan sesama.

Manusia dapat semakin intim dalam membangun relasi dengan anggota keluarga lainnya di rumah, rekan kerja di tempat kerja, kolega di.berbagai komunitas dan lainnya.

Ada tiga cara manusia dapat semakin intim membangun relasi horizontal dengan sesama dalam mengambil keputusan yang penting.

Pertama, manusia mau tetap mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya.

Manusia dapat mengenal kekuatan dan kelemahan anggota lainnya sehingga seseorang semakin dapat saling mengisi dalam tim.

Kedua, manusia mau semakin mengenal satu sama lain sebagai anggota tim atau kelompok.

Manusia dapat saling menerima kelemahan masing-masing anggota kelompok atau team.

Ketiga, manusia mau saling mendengarkan pendapat dan masukan ketika mau menetapkan tujuan bersama.

Manusia mau mengerti ketika mau mengambil keputusan yang penting yang akan berpengaruh kepada diri sendiri dan anggota kelompok atau team untuk dapat semakin menuju tujuan bersama.