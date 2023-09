Ayu Ting Ting Makin Anggun dengan Busana Coklat Keemasan, Ratu Depok Diminta Konsisten Berpakaian

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Dangdut Ayu Ting Ting tak pernah sepi dari perbincangan publik.

Baik penampilan dan kehidupan pribadi sahabat Boy William selalu mencuri perhatian untuk diulik.

Apalagi belakangan ini, Ratu Depok yang merupakan putri ayah Rozak dan Umi Kalsum sering tampil off air, kali ini pada acara Apresiasi Kreasi Indonesia Kemenparekraf Republik Indonesia.

Gaya berpakaian yang ditampilkan Ayu Ting Ting memang sangatlah berbeda.

Jika penampilannya saat kenakan outfit hitam dicibir karena mengenakan celana trasnparan, kini bunda Bilqis mengubah cara berpakaian.

Saat dirinya tampil sebagai bintang tamu di acara Pesta Rakyat BRI Simpedes, Ayu Ting disebut cantik dan sopan dengan mengenakan busana tertutup yaitu celana panjang dan kaos.

Begitu juga dengan penampilan Ayu Ting Ting kala menjadi bintang tamu pada acara Festival Musik, Apresiasi Kreasi Indonesia Kemenparekraf RI.

Sang biduan tampil dengan outfit tertutup, baju dan celana panjang dengan warna coklat keemasan.

Kali ini rambutnya disanggul dengan anting-anting menggelantung, sehingga membuat Ayu Ting Ting terlihat begitu elegan dan anggun.

Melihat dua kali penampilan Ayu Ting Ting yang mengenakan busana tertutup, netizen pun merasa senang dan meminta agar Ayu Ting Ting konsisten dengan cara berpakaian yang tetap tertutup tapi selalu terlihat cantik.

"Gini trs ya @erichalamin yg kossisten style nya yg kemarin juga suka banget yg ky gini yg d sukai fan @ayutingting92 jangan yg aneh aneh ,,yg bju model kimono juga suka banget best of the best," tulis pemilik akun annarose2092_new.

Pada postingannya Ayu Ting Ting menulis "Apresiasi Kreasi Indonesia Kemenparekraf RI