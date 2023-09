Resmikan Pemanfaatan Air di Wano Mutu, Wabup Sumba Barat Ajak Warga Tanam Hortikultura

RESMIKAN AIR - Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, John Lado Bora Kabba, S.Pd didampingi Asisten I Setda Sumba Barat, Imanuel M.Anie dan Imelda Tirra Usnadibrata, selaku Director program development and Impact- Save the Children serta disaksikan masyarakat Kampung Wanumutu khususnya dan masyarakat Desa Kelembu Kuni umumnya meresmikan program penyediaan air bersih di Kampung Wanomutu, Desa Kelembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat, Jumat 8 September 2023.

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, John Lado Bora Kabba, S.Pd, meresmikan program penyediaan air bersih di Kampung Wanomutu, Desa Kelembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat.

Peresmian program penyediaan air bersih berlangsung di Desa Kelembu Kuni, Jumat 8 September 2023 siang

Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, John Lado Bora Kabba, S.Pd, didampingi Asisten I Setda Sumba Barat, Imanuel M.Anie dan Imelda Tirra Usnadibrata selaku Director program development and Impact- Save the Children serta disaksikan masyarakat Kampung Wanumutu khususnya dan masyarakat Desa Kelembu Kuni umumnya , Jumat 8 September 2023 siang.

Pembangunan air bersih di Kampung Wanomutu difasilitasi Save the Children Indonesia bersama pemerintah Sumba Barat guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kampung Wanomutu dan sekitarnya.

Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, John Lado Bora Kabba meminta masyarakat menanam hortikultura seperti sayur-sayuran, lombok, tomat, bawang dan beragam tanaman hortikultura lainnya.

"Jangan membiarkan air mengalir begitu saja tetapi manfaatkan air yang mengalir itu untuk menyirami beragam jenis sayuran yang ditanam di halaman rumah. Jangan membiiarkan lahan pekarangan rumah telantar begitu saja. Tanamlah dengan berbagai jenis hortikultura yang bermafaat untuk kebutuhan keluarga kita," kata Wabup John Lado Bora Kabba dalam sambutannya ketika meresmikan program penyediaan air bersih bagi masyarakat Kampung Wanomutu dan sekitarnya di Desa Kelembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat, Jumat 8 September 2023.

Lebih lanjut Wabup John Lado meminta masyarakat Wanomutu dan sekitarnya selalu menjaga dan merawatnya dengan baik sehingga air tetap mengalir dengan lancar. Kehadiran air bersih di kampung Wanomutu sangat memudahkan masyarakat yang selama ini mengambil air minum bersih sejauh kurang lebih 4 km.

Selain itu memudahkan pula bagi anak-anak sekolah lebih cepat mempersiapkan diri masuk sekolah ketimbang harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 4 km untuk mengambil air sebelum masuk sekolah. Tentu hal itu mensusahkan anak-anak sekolah harus berjalan kaki kurang 4 km hanya untuk mengambil air bersih.

Untuk itu, ia meminta masyarakat manfaatkan air dengan baik dan berbagi kepada masyarakat sekitar kampung Wanomutu.

Sementara Imelda Tirra Usnadibrata selaku Director program development and Impact- Save the Children dalam sambutan, keberhasilan membangun air bersih di Kampung Wanomutu adalah kesuksesan bersama Save the Children Indonesia dengan pemerintah daerah, kecamatan dan pemerintahan Desa Kelembu Kuni dan anak-anak muda Desa Kelembu Kuni serta masyarakat Desa Kelembu Kuni.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan air bersih ini dengan baik. Upayakan semua masyarakat Kampung Wanumutu dan dua kampung lainya yang mendapatkan layanan air bersih dengan baik pula.

Selain itu perlu menjaga dan merawatnya sehingga air senantiasa mengalir lancar.

Sementara itu Kepala Desa Kelembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat, Mariana Nono dalam sambutan singkatnya menyampaikan terima kasih kepada Save the Children Indonesia, pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat Sumba Barat lainnya yang telah menaruh perhatian terhadap pembangunan air bersih bagi masyarakat Kampung Wanomutu

Ia juga menambahkan untuk menjaga dan merawat jaringan pipa air bersih ke depan maka pihaknya telah mengadakan rapat bersama pengelolah air bersama masyarakat 74 penerima manfaat di tiga kampung yakni Wanomutu, Kanata dan sebagian kampung lainnya untuk mengumpulkan uang iura Rp 5.000 per KK. Dengan uang tersebut pengelolah air dapat menggunakannya untuk memperbaiki saluran air yang rusak.

Setelah kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan seminar sukseskan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan melalui rumah belajar Sumba. (pet)

