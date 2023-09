Ketua Panitia Jalan Sehat Universita Terbuka Harap yang Terbaik di Usia Baru 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Rangkaian perayaan ulang tahun Universitas Terbuka (UT) masih digelar di UT Kupang hingga Sabtu, 9 September 2023.

Kegiatan ini dimeriahkan oleh peserta dari kalangan UT sendiri, pihak pemerintah Kota Kupang dan juga para mitra UT.

Ketua Panitia Jalan Sehat, Noveni M.Malle, S.Sos., M.A mengatakan, jalan sehat yang diselenggarakan untuk merayakan HUT ke-39 UT ini berkolaborasi dengan beberapa mitra antara lain dengan BRI, Bank Mandiri, BTN, BSM Tri dan Sari Roti.

"Harapannya tentu saja yang terbaik untuk UT yang tercinta semoga tetap sukses tetap jaya. Wish You All The Best UT," kata Manajer Marketing dan Registrasi UT Kupang ini.(uzu)