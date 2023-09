Kenali Farmakogenomik, Prodia Gelar Seminar Dokter di Kupang

Laporan Reporter POS-KUPQNG.COM, Asti Dhema

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, KUPANG - Mewujudkan visi sebagai centre of excellence, PT Prodia Widyahusada Tbk bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyelenggarakan seminar dokter pada 50 kota di Indonesia.

Seminar nasional ini bertujuan sebagai sarana pembaruan informasi dalam industri kesehatan dan merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan 50 tahun Prodia.

Mengusung tema "Personal and Precise Partner for Your Health", Prodia berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, serta pelaku industri kesehatan dengan selalu menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan kesehatan setiap individu.

Pada 2023 ini, Prodia juga berharap untuk dapat terus mengiringi para mitra dan dokter untuk dapat melangkah lebih jauh dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu layanan kesehatan dan pengobatan.

Bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang menjadi kota ke tiga puluh delapan diadakannya seminar nasional Prodia tahun ini.

Berlokasi di HARPER Hotel by Aston, kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 9 September 2023 dengan format hybrid bersama 100 peserta dokter baik secara offline maupun online yang diikuti oleh Dokter Umum, Dokter Internis, dan Dokter Spesialis Jantung, serta didukung oleh Roche dan Illumina.

Dengan tema "Pharmacogenomic in Cardiovascular and Dislipidemia Therapy", seminar ini dipandu dr. Magma Purnawan Putra, Sp.JP (K), FIHA beliau menyampaikan seminar ini mengangkat informasi terkini mengenai bagaimana tubuh kita merespon obat berdasarkan genetik.

Sebagai narasumber Dr. dr. Yusra Pintaningrum, Sp.JP (K), FIHA, FAPSC, FASCC, FAPSIC yang akan membahas mengenai Pharmacogenomic in Cardiovascular Disease dan Nur Ainsyah Oktavia, S.Si, MM. Product Specialist dari Prodia akan memaparkan mengenai Laboratory Aspect of Pharmacogenomic in Cardiovascular Therapy.

Dalam webinar ini, dr. Yusra Pintaningrum mengatakan "Farmakogenomik merupakan sebuah studi bagaimana gen dapat mempengaruhi respon individu terhadap obat."

Disebutkan juga dengan adanya Farmakogenomik berguna untuk dapat memberikan obat sesuai personalized medicine, dimana seseorang perlu diterapi sesuai kecenderungan gen yang dimiliki dan dapat melakukan penyesuaian dosis serta dapat memilih jenis obat kardiovaskular dengan tepat,efektif, dan ekonomis, serta dapat mencegah efek samping dan angka rehospitalisasi di kemudian hari.

Nur Ainsyah Oktavia, S.Si, MM juga turut memaparkan "Prodia menyediakan pemeriksaan CardioPGx. CardioPGx merupakan pemeriksaan farmakogenomik untuk mengetahui kecocokan seseorang terhadap 8 jenis obat sebagai berikut: Acenocoumarol, Atorvastatin, Clopidogrel, Phenprocoumon, Pravastatin, Rosuvastatin, Simvastatin, Warfarin berdasarkan gen: CYP2C19, CYP2C9, VKORC1, CYP4F2, SLCO1B1, APOE yang dimiliki oleh orang tersebut.

Pemeriksaan ini menggunakan evidence based yang powerful dan juga variasi gen yang digunakan sudah diakurasi dengan database Indonesia.

Melalui seminar ini, diharapkan dokter yang hadir dapat memahami informasi peranan pemeriksaan CardioPGx pada prediction dalam pengobatan penyakit Cardiovascular dan Dislipidemia, serta penegakan diagnosis dan tata laksana yang lebih dini agar pencegahan dan penanganan pengobatan penyakit Cardiovascular dapat dilakukan lebih baik.