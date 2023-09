Renungan Harian Katolik Kamis 7 September 2023, Tiga Cara Manusia Mau Belajar Percaya Seutuhnya

POS-KUPANG.COM - Renungan Harian Katolik berikut ditulis oleh Gabriel Chanfarry Hadylaw, Founder of Inner Tunnel Communities through beyond Wisdom, dengan judul Tiga Cara Manusia Mau Belajar Percaya Seutuhnya.

Pak Gabriel Chanfarry Hadylaw menulis Renungan Harian Katolik ini merujuk bacaan Injil Lukas 5:1-11.

Di bagian akhir Renungan Harian Katolik ini dilampirkan pula teks lengkap bacaan Kamis 7 September 2023 beserta mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil.

Manusia pasti mempunyai banyak pengalaman akan peristiwa dalam kehidupan yang beragam. Bisa mempunyai pengalaman besar dan kecil.

Manusia sering juga menemukan peristiwa yang di masa depan gampang dan mudah terjadi.

Atau kadang bisa sebaliknya manusia bisa menemukan banyak peristiwa seakan tidak mungkin atau sulit bisa terjadi di masa mendatang.

Ada hal-hal kecil bisa sering terjadi dalam peristiwa kehidupan. Contoh kecil saat manusia mau mencari parkir di satu tempat terutama pada tempat yang sangat ramai dan di akhir pekan.

Jika manusia bersama kelompoknya awalnya sudah percaya bisa mendapatkan parkir sebelum sampai di tempat maka umumnya mereka bisa mendapatkannya.

Bisa terjadi sebaliknya seseorang dan kelompoknya merasa sulit mendapatkan parkir dan kurang percaya atau tidak yakin bisa mendapat parkir pada awalnya maka umumnya mereka memang sulit mendapatkannya.

Ada tiga cara manusia dapat mau belajar percaya seutuhnya sehingga banyak peristiwa dapat terjadi sesuai harapan di masa depan.

Pertama, manusia mau belajar terus mengerjakan sesuatu sampai maksimal dan percaya bisa sukses.

Manusia mau belajar berhenti sejenak dan pasrah pada satu titik tertentu bahwa bisa suskes.

Manusia mau belajar mendengar pendapat dari para ahli atau orang yang berpengalaman. Maka kehidupan akan semakin nyaman dan lancar di saat ini dan di masa depan.

