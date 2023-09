Renungan Harian Katolik Rabu 6 September 2023, Tiga Cara Mau Menjadi Penyemangat yang Menggembirakan

POS-KUPANG.COM - Renungan Harian Katolik berikut ditulis oleh Gabriel Chanfarry Hadylaw, Founder of Inner Tunnel Communities through beyond Wisdom, dengan judul Tiga Cara Manusia Mau Menjadi Penyemangat yang Menggembirakan.

Pak Gabriel Chanfarry Hadylaw menulis Renungan Harian Katolik ini merujuk bacaan Injil Lukas 4:38-44.

Di bagian akhir Renungan Harian Katolik ini dilampirkan pula teks lengkap bacaan Rabu 6 September 2023 beserta mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil.

Manusia pasti mempunyai pengalaman kehidupan yang bisa up and down.

Manusia bisa merasakan pengalaman up and down yang bisa sesekali terjadi saja.

Namun manusia bisa merasakan pengalaman up and down dalam jangka lumayan panjang terutama pengalaman pada saat down.

Manusia memerlukan teman atau kolega yang bisa menjadi sandaran atau teman ngobrol ketika mendapatkan kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan.

Umumnya manusia merasakan kesulitan kehidupan bisa dalam relasi di keluarga, dalam kesehatan, dalam keuangan dan dalam relasi dengan sesama dan dalam relasi dengan sang Pencipta.

Manusia dapat menjadi teman atau kolega sejati yang bisa menjadi penyemangat yang baik untuk sesama yang sedang down.

Ada tiga cara manusia dapat menjadi penyemangat yang menggembirakan bagi teman atau rekan yang sedang down.

Pertama, manusia dapat tetap berinteraksi dengan teman-teman atau kolega yang mempunyai energi positif.

Manusia dapat terus termotivasi dan mau meningkatkan potensi diri sehingga dapat menjadi penyemangat yang menggembirakan.

Kedua, manusia mau mencapai keberhasilan yang kecil-kecil setiap hari.