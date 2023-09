Perdana di NTT Model NWO, BNI Atambua Gelar Grand Opening Relokasi

Grand opening relokasi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Atambua. Salah satu transformasi model New Way of Working (NWOW) di NTT. Senin, 4 September 2023.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Bupati Belu dr. Agustinus Taolin menghadiri grand opening relokasi Kantor BNI Cabang Pembantu (KCP) Atambua.

Salah satu transformasi model New Way of Working (NWOW) di NTT pada Senin, 4 September 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor baru BNI KCP Atambua yang berada di Jl. Soekarno - Hatta yang sebelumnya berada di pasar baru jalan Pramuka No 6, Atambua.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, wakil Bupati Belu Dr. Aloysius Haleserens, Pimpinan Corporate Relationship Area BNI, Agus Prasetiyo, Pimpinan BNI Cabang Kupang, Sapta Parestu Rohi, Pimpinan KCP BNI Atambua, Maurids D Kote dan tamu undangan lainnya.

Baca juga: Tingkatkan Kemandirian WBP, Lapas Atambua Tekan MoU dengan Dinas Pertanian Belu

Bupati Belu, dr Agus Taolin dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada pihak BNI yang menghadirkan kantor cabang Pembantu di Belu.

Menurut Bupati, kehadiran BNI KCP Atambua dapat memudahkan Pemerintah dan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan berbagai macam kemudahan dan berbagai pilihan.

"Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Belu mengucapakan terima kasih kepada bank BNI yang sudah menempatkan kantor pembantu untuk membantu nasabah dan membantu transaksi keuangan di Kabupaten Belu. Semoga kedepan pemerintah, masyarakat, UMKM dapat menggunakan lembaga BNI ini," ujar Bupati.

Bupati Belu juga berharap agar Bank BNI KCP Atambua tetap menjaga kualitas pelayanannya kepada masyarakat dengan baik dan juga tetap menjaga keamanan.

Baca juga: Bupati Belu Bersama Ketua TP-PKK Serahkan Bantuan Posyandu Kit dan Antropometri di 446 Posyandu

Sementara itu, Pimpinan Corporate Relationship Area BNI, Agus Prasetiyo menyampaikan bahwa BNI terus berupaya dalam pelayanan percepatan (corporate transformation).

Menurut dia, percepatan tersebut tentunya sangat berdampak kepada masayarakat yang cendrung arahannya kearah digital untuk melakukan transaksi.

"Kalau dulu kita kenal dari cash menjadi kartu, sekarang kartu sudah mau ditinggalkan. BNI sudah siapkan dengan konsep kantor baru, dimana BNI diawal Juli 2023 sudah melakukan transformasi model New Way of Working (NWOW) yang mana menyesuaikan dengan lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Antisipasi Dampak Kekeringan, Bupati Belu Lakukan Pengecekan Armada Tangki Air

Di Kabupaten Belu, tambah dia, masih ada sistem konvensionalnya tapi layanannya kita utamakan pelayanan digital dengan harapan nasabah yang akan datang dalam melakukan transaksi menggunakan layanan digital.

"Ini pertama di NTT KCP BNI diresmikan dengan model New Way of Working untuk mengakomodir perubahan kota, karakteristik masyarakat kearah digital," pungkasnya.

Usai peresmian tersebut Bupati Belu langsung membuka tabungan di Bank BNI juga sekaligus menyerahkan bantuan untuk dua orang siswa SMAS Seminari Lalian dari BNI. (Cr23)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS