Jadwal Liga Champions, Tersaji Penyisihan Grup untuk Arsenal Laga Perdana Jumpa PSV

POS-KUPANG.COM- Jadwal Liga Champions sudah diketahui setelah UEFA merilis jadwal babak penyisihan grup Liga Champions.

Berikut ini disajikan jadwal Arsenal yang memulai laga perdana tanggal 20 September menghadapi PSV Eindhoven

The Gunners bermain imbang bersama Sevilla, PSV Eindhoven dan RC Lens pada hari Kamis, dan daftar pertandingan kini telah secara resmi dikonfirmasi untuk musim ini.

Raksasa London utara akan memulai kembali perjalanan Liga Champions mereka setelah enam tahun dengan pertandingan kandang melawan PSV yang akan dimainkan pada 20 September.

Pasukan Mikel Arteta akan menghadapi tim Belanda untuk tahun kedua berturut-turut, setelah bermain melawan satu sama lain di babak penyisihan grup Liga Europa musim lalu.

Mereka bertandang ke Lens pada 3 Oktober sebelum mengunjungi Sevilla untuk menghadapi juara bertahan Liga Europa pada 24 Oktober.

Arsenal akan menjamu Sevilla di Emirates pada 8 November sebelum menjamu Lens di kandang sendiri pada 29 November.

Pertandingan grup terakhir akan dilangsungkan di PSV pada 12 Desember.

Arsenal berada di grup yang relatif mudah dibandingkan dengan beberapa rival Eropa.

Namun, mereka tidak bisa berpuas diri dan harus memenuhi ekspektasi dengan kemenangan.

Klub memainkan dua dari tiga pertandingan penyisihan grup terakhir mereka di kandang, yang merupakan sebuah dorongan.

Mereka bisa mengamankan kualifikasi saat itu jika mereka mengawali musim dengan baik.(*/footballtoday.com)

Jadwal pertandingan Liga Champions Arsenal :

Pertandingan 1 – Arsenal vs PSV – 20 September

Pertandingan 2 – Lens vs Arsenal – 3 Oktober

Pekan 3 – Sevilla vs Arsenal – 24 Oktober

Pekan 4 – Arsenal vs Sevilla – 8 November

Pertandingan 5 – Arsenal vs Lens – 29 November

Pertandingan 6 – PSV vs Arsenal – 12 Desember

