Hasil Liga Europa, Pep Guardiola Memenangkan Penghargaan Pelatih Terbaik UEFA Tahun Ini

POS-KUPANG.COM- Hasil Liga Europa, Pelatih Manchester City Pep Guardiola, pemenang Liga Champions musim lalu, menerima penghargaan pelatih terbaik UEFA di Monaco.

Selain itu, ikut bersaing pelatih internasional lainnya yakni pelatih Italia Simone Inzaghi dari Inter Milan dan Luciano Spalletti, yang memenangkan Serie A bersama Napoli, juga ikut bersaing.

Guardiola, yang tidak menghadiri upacara di Forum Grimaldi Monaco karena sedang dalam masa pemulihan dari operasi.

Mendapat kehormatan dari Carlo Ancelotti, yang menerima penghargaan tersebut tahun lalu di Istanbul setelah memenangkan Liga Champions, LaLiga, dan Piala Super Spanyol dan Eropa bersama Real Madrid.

Memimpin Manchester City sejak musim 2016-2017, Guardiola telah memanfaatkan keunggulan fiskal yang tidak dapat diatasi yang dimiliki klub.

Bahkan memenangkan Treble pada 2022/2023, yang terdiri dari Liga Premier musim lalu, Piala FA, dan Liga Champions.

Dia bahkan menambah trofi musim ini setelah mengalahkan Sevilla melalui adu penalti di final Piala Super UEFA di Athena.

Baca juga: Hasil Liga Europa, Erling Haaland dan Aitana Bonmati Dinobatkan Sebagai Pemain Terbaik UEFA

Baca juga: Prediksi Liga Europa, Tersaji Gaji Pelatih Sepak Bola Diego Simeone Tertinggi di Dunia

Dengan gelar ini, ia menambah jumlah gol dalam karirnya menjadi 36.

Termasuk 14 gelar yang diraihnya selama membela Barcelona (tiga Liga, dua Liga Champions, dua Copa del Rey.

Tiga Supercopas de Espana, dua Piala Super Eropa dan dua Piala Dunia Antarklub.

Dan tujuh gelar yang diraihnya bersama Bayern Munich (tiga Liga, satu Piala Dunia Antarklub, dua Piala, dan satu Piala Super Eropa.

Bersama Manchester City, ia kini telah meraih 15 gelar dimana empat gelar Liga Inggris, dua Piala FA, empat Piala Liga, tiga perisai komunitas, satu Liga Champions, dan satu Piala Super Eropa).

Pemenang penghargaan UEFA Best of the Season dipilih oleh panel pelatih dan jurnalis, setelah melalui seleksi awal oleh kelompok studi teknis UEFA, berdasarkan kinerja mereka.(*)

Sumber : marca.com

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS