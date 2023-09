Hasil Liga Europa, Erling Haaland dan Aitana Bonmati Dinobatkan Sebagai Pemain Terbaik UEFA

POS-KUPANG.COM- Hasil Liga Europa dalam tahun 2023 ini menempatkan Erling Haaland dan Aitana Bonmati akan menjadi pemenang penghargaan Pemain Terbaik UEFA yang akan diumumkan Kamis 7 September 2023 waktu setempat.

Striker Manchester City itu terpilih mengungguli Kevin de Bruyne dan Lionel Messi, meski masih harus dilihat siapa yang akan finis kedua dan ketiga di podium.

Haaland akan menggantikan Karim Benzema sebagai Pemain Terbaik Pria UEFA Tahun Ini pada gala UEFA yang diadakan pada hari Kamis di Forum Grimaldi di Monaco.

Hadiah untuk Aitana Bonmati

Sementara itu, Bonmati akan mengikuti jejak rekan setimnya di Barcelona dan timnas Alexia Putellas.

Ini merupakan musim yang luar biasa bagi pesepakbola Barcelona, ​​​​saat ia mengamankan Liga Champions, Supercopa de Espana Femenina, dan Liga F, selain Piala Dunia Wanita.

Pemain internasional Spanyol ini akan mengungguli pemain Real Madrid Olga Carmona, yang memenangkan Piala Dunia untuk Spanyol dengan golnya di final melawan Inggris, dan pemain internasional Australia Sam Kerr.

Jorge Vilda, pelatih kepala tim sepak bola nasional wanita Spanyol, dinominasikan bersama Jonatan Giraldez dan Sarina Wiegman untuk penghargaan Pelatih Terbaik Tahun Ini.

Striker Manchester City Erling Haaland menerima penghargaan Pemain Terbaik UEFA di Monaco pada hari Kamis setelah musim pertamanya bersama klub Inggris tersebut.

Di mana ia memenangkan Liga Champions, Liga Premier, Piala FA dan Piala Super Eropa.

Pemain berusia 23 tahun itu mengakhiri musim pertamanya bersama tim asuhan Pep Guardiola dengan 12 gol di Liga Champions.

Empat lebih banyak dari penantang terdekatnya, Mohamed Salah dari Liverpool, dan rekor 36 gol di Liga Premier.

Pemain internasional Norwegia, yang menjadi pemain termuda yang mencetak 35 gol di Liga Champions, menggantikan Karim Benzema untuk penghargaan tersebut.

Kevin De Bruyne dan Leo Messi juga merupakan kandidat penerima penghargaan tersebut tetapi Haaland mengalahkan mereka.

Pemenang penghargaan UEFA Best of the Season dipilih oleh juri yang terdiri dari pelatih dan jurnalis, setelah dilakukan seleksi awal oleh kelompok studi teknis UEFA, berdasarkan penampilan mereka.(*)

Sumber : marca.com

