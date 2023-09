Viral Komunitas CSCD Ikut Serta dalam Pameran Organisasi Kesehatan Dunia WHO "Sehat Untuk Semua"

POS-KUPANG.COM - Dalam rangka merayakan hari ulang tahun WHO (World Health Organization), digelar Pameran Multimedia Sehat Untuk Semua.

Komunitas CSCD (Children See Children Do) tidak melewatkan kesempatan ini untuk turut berpartisipasi mengkampanyekan isu-isu yang menjadi perhatian Children See Children Do CSCD, Jumat (1 Sepetember 2023.

Bertempat di Lippo Plaza Kupang, kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum.

Hal tersebut menjadi peluang untuk komunitas Children See Children Do CSCD, mereka membawa 4 isu unggulan yaitu pendidikan, kesehatan, anak dan lingkungan.

Partisipasi CSCD ini merupakan bentuk kehadiran mereka atas undangan dari WHO, Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Skolmus sebagai mitra.

Anggota divisi Humas Children See Children Do CSCD, Ade Ayu Soraya menyampaikan dalam booth komunitas CSCD terdapat beberapa item yang di pamerkan.

Diantaranya adalah tabel presentase isi gula dalam rangka kampanye MBDK (Minuman Berpemanis Dalam Kemasan).

Ada juga lukisan kanvas karya anak-anak anggotaChildren See Children Do CSCD, foto-foto, poster, serta bingkai sejarah CSCD.

Selain item-item tersebut, ada pula permainan ular tangga, namun permainan ini berbeda dari yang biasanya.

Permainanular tangga ini akan disertai dengan pertanyaan seputar kesehatan reproduksi.

"Orang-orang bisa dapat pembelajaran, di situ kan ada games ular tangga, jadi tiap nomernya ada pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan reproduksi.

Biar orang-orang bisa bertanya dan seru-seruan," ujar Soraya.

Mengenai pameran, Soraya menyampaikan bahwa pameran ini merupakan sebuah kegiatan yang keren.

Pemilihan tempat yang cerdas ini diapresiasi oleh Soraya, pengunjung tidak terbatas pada undangan tetapi siapa saja bisa berkunjung.