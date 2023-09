Viral Bocah Minggat Dari Rumah Bawa Pedang Minecraft dan SkateboardKarena Ayah Matikan Playstastion

POS-KUPANG.COM –Viral Seorang bocah laki-laki tiba-tiba minggat dari rumah dan hanya membawa pedang karakter Minecraft dan sebuah skateboard.

Melalui video unggahan akun tiktok @sixtytwomedia memperlihatkan seorang bocah yang tiba-tiba keluar dari dalam rumah sambil memegang papan skateboard di tangan kirinya dan pedang Minecraft di tangan kanannya.

Bocah laki-laki bertas ransel karakter spiderman, berwarna merah dengan topi putih yang digunakan terbalik, keluar dari rumah sambil mengatakan “Dad I’m running away,” ujar si bocah yang artinya “Ayah, aku minggat.”

Ayahnya yang mendengar itu lalu berkata, “Dawson, What are you doing?” tanya ayahnya yang artinya “Dawson, Apa yang kau lakukan?”

Dia pun menjawab, “You said, you don’t love me, I’m leaving,” ujar bocah sambil menoleh ke ayahnya yang artinya “Ayah bilang, Ayah tidak mencintaiku, jadi aku pergi”.

Mendengar itu ayahnya menjawab,” Dawson, I never said I didn’t love you. I said turn off your playstation, its time for bed,” ujar ayahnya dengan suara lantang yang artinya “Dawson, ayah tidak pernah bilang tidak mencintaimu.

Ayah bilang matikan playstationmu, saatnya untuk tidur.”

Dari kejauhan, Dawson menjawab “Same thing,” mendengar itu ayahnya mengatakan,

“Its not the same thing, get in here! And how are you run away with a Minecraft sword and a skateboard? Come on, get back in here,” ujar sang ayah sambil berjalan keluar dari rumah yang artinya

“Itu tidak sama, masuk sini! Dan bagaimana bisa kamu minggat dengan pedang Minecraft dan skateboard? Ayo, masuk kembali.”

Bocah laki-laki ini hanya menghiraukan ucapan ayahnya lalu pergi penggunakan skateboard yang dibawanya.

Video berdurasi 27 detik ini menarik perhatian warganet. Mengutip salah satu komentar @wiwik.sumbowo “Waktu kecil kalo dimarahi pikirannya minggat aja”.

(Laporan Priska, Mahasiswi Undana).

