Kosmo Custom & Appreal Binaan Bank NTT Hadir di Eltari Memorial Cup 2023 di Rote Ndao

POS-KUPANG.COM, BA'A - Salah satu terobosan cerdas Bank NTT pada ajang El Tari Memorial Cup atau ETMC XXXII Rote Ndao tahun ini, adalah memfasilitasi pelaku UMKM, untuk berjualan merchandise (barang dagang) sejak 10 Agustus hingga 02 September 2023.

Salah satu buktinya, Kosmo Custom & Appreal Binaan Bank NTT eksis di ETMC di Rote Ndao, pembayaran melalui QRIS, buy one get one (beli satu gratis satu).

Luar biasa, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) benar-benar menjadi primadona masyarakat.

Saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Jumat, 01 September 2023, Penjual dari Kosmo Custom & Appreal, Iren Nggebu mengatakan menjadi binaan Bank NTT, pihaknya menjual merchandise El Tari Memorial Cup XXXII Rote Ndao.

"Karena menjadi binaan Bank NTT, kami menjual merchandise El Tari Memorial Cup XXXII Rote Ndao berupa baju kaos, jersey, topi, syal, gantungan kunci, botol air," ucap Iren.

Ia menyampaikan, mereka menjual setiap hari selama turnamen ETMC berlangsung di pelayaran 2 stadion.

Khusus penjualan di Stadion 2, Ba'a persis di depan Kantor Bank NTT KC Rote Ndao, walau hari istirahat atau tidak ada pertandingan, mereka tetap menjual merchandise ETMC.

"Kami mempunyai 2 tempat jualan, di Stadion Paulina Haning-Bullu, Holoama dan Stadion Christian Nehemia Dillak. Penghasilan per hari di kisaran Rp.500.000," tandas Iren.

Terkait harga jersey dan kostum, lanjut dia, 1 baju harganya Rp.100.000, karena kerja sama dengan Bank NTT pembayarannya lewat QRIS.

"Bank NTT memberikan promo, satu jersey buy one get one (beli satu gratis satu). Kita kasih dengan harga Rp.155.000 beli satu baju, gratis satu," pungkas Iren.

Lalu untuk botol air beli satu Rp. 60.000, beli satu gratis satu Rp.87.000. Gantungan kunci beli satu Rp.5.000, beli dengan harga Rp.6.000 gratis satu.

Iren menambahkan, untuk topi beli satu Rp.50.000, beli satu gratis satu Rp. 65.000. Kemudian, syal beli satu Rp.45.000, beli satu gratis satu Rp.80.000. (rio)

