Jadwal Tinju Dunia, Top Rank Gaet Brandon Moore, Mantan Sparring Partner Fury dan Wilder 

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju Dunia, Top Rank menggaet jagoan barunya di kelas berat, Brandon Moore.

Moore bukan petinju sembarangan. Dia adalah mantan sparring partner Tyson Fury dan Deontay Wilder.

Bersama Top Rank, Brandon Moore yang memiliki rekor 12-0-0, 8 KO ini sudah teken kontrak jangka panjang.

Petinju berusia 29 tahun ini memiliki reputasi amatir yang mumpuni. Brandon Moore tidak terlalu jangkung, 198 cm.

Masuk pro sejak Februari 2020, Brandon Moore sudah menghentikan 4 dari 5 lawan terakhirnya.

“Brandon Moore punya segala piranti fisik untuk bersaing di level top kelas berat,” ujar bos Top Rank, Bob Arum, di laman Fightnews.com, dan dikutip sportanews.com.

“Kelas berat banyak diisi petinju berbakat dan Brandon akan ikut bersaing dalam waktu dekat,” kata Bob Arum lagi.

“Saya benar-benar bersyukur bisa teken kontrak dengan Top Rank. Karier saya seperti kereta luncur,” kata Brandon Moore.

“Saya melewatkan peluang tampil di Olimpiade untuk mengejar impian di pro. Setelah 4 tahun kerja keras, saya temukan ladang yang subur. Saya tak sabar untuk melakukan debut bersama Top Rank.”

“Saya pikir kelas berat butuh wajah-wajah segar dan Top Rank badan kepromotoran terbesar dan platform promosi terbaik untuk menopang bakat Brandon,” ujar Ryan Rockey, manajer Brandon Moore.

“Kami senang mendapatkan kontrak jangka panjang,” katanya lagi.

Brandon Moore melumpuhkan Elijah McCall, putra mantan juara kelas berat Oliver McCall di duel Juni di ronde 2 setelah ia tak bertarung selama 15 bulan,” tambah Rickey.

“Ia bertarung 6 kali pada 2021, termasuk menghentikan veteran Meksiko Elvis Garcia,” katanya lagi.

Brandon Moore juga dikatakan Rickey mendapatkan banyak pelajaran berharga dalam sesi sparing dengan Tyson Fury dan Deontay Wilder, Luis Ortiz, dan peraih perunggu Olimpiade Frazer Clarke.

Di luar Tinju dunia, Brandon Moore sempat aktif sebagai pemain basker di Universitas Southeastern dan The Sun memberinya gelar Conference Freshmen of the Year pada 2013.

Moore punya adik, Shaq Moore yang bermain bersama Nashville SC di MLS. Shaq juga anggota tim nasional sepakbola AS. (*)

