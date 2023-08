Cerita Rakyat Bank NTT, Animo Sangat Tinggi, Ratusan Pelajar Mendaftar Ikut Kompetensi    

POS-KUPANG.COM, KUPANG - PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT BPD NTT/Bank NTT) punya spirit yang besar untuk mendukung Pemerintah Daerah di Provinsi NTT dalam mempromosikan pariwisata NTT.

Kompetisi “Cerita Rakyat Tempat Wisata NTT” adalah sebuah event yang didesain guna mendorong masyarakat untuk ikut berpatisipasi, mengenal dan mengangkat tempat wisata di NTT yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk penulisan

yang menarik dan kekinian.

Selama masa pendaftaran dibuka yakni 1-28 Agustus 2023, ternyata animo masyarakat sangat tinggi. Terbukti, hingga hari terakhir, terdata 663 orang pelajar baik itu SMP maupun SMA dan sederajat mendaftarkan diri sebagai peserta. Mereka tersebar di seluruh pelosok NTT.

Kompetisi ini juga digelar sebagai dukungan terhadap Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan salah satu tema yang diangkat adalah terkait bidang pariwisata.

Alasan digelarnya kompetisi ini karena NTT yang kaya akan ceritra rakyat, namun masih sedikit literatur sebagai bukti yang nantinya diwariskan ke generasi berikutya. Serta, kurang tersedianya narasi yang kuat mengenai ceritra rakyat, yang mendukung

upaya mendatangkan wisatawan.

“Kompetisi Penulisan Cerita Rakyat Tempat Wisata di Nusa Tenggara Timur” merupakan program edukasi dan literasi keuangan perbankan sebagai dukungan terhadap Perpres No 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) serta mendukung kegiatan BIK 2023 yang dicanangkan OJK menumbuhkan budaya menabung bagi generasi muda sejak

dini.

Sementara tema yang dipilih dalam “Kompetisi Penulisan Cerita Rakyat Tempat Wisata di Nusa Tenggara Timur” adalah “EUFORIA (Education, Fun & histOry) BIK 2023” dengan Sub Tema adalah “Kar’na (Kenalkan, Anjungkan, Ramaikan, daN Abadikan) NTT Punya Cerita”. Seluruh pelajar SMP dan SMA di seluruh lokasi Kantor Cabang Bank NTT dipersilahkan untuk ikut tanpa dipungut biaya sama sekali, cukup dengan membuka rekening/top up saldo rekening tabungan yang ada di Bank NTT sesuai minat masyarakat terhadap produk Tabungan Bank NTT.

Karena itu bagi siapapun yang berminat, mereka bisa mengikutinya dengan mengemas ceritra dalam bahasa yang kekinian dan menarik dengan menampilkan sisi layanan Bank NTT yang sudah tersedia sehingga mampu mengangkat cerita dari tempat wisata itu sendiri.

Juga memberi informasi yang dibutuhkan bagi wisatawan, menarik bagi para pembaca untuk berkunjung serta memberikan informasi rute Perjalanan, fasilitas kanal-kanal Bank NTT yang bisa digunakan oleh para wisatawan, serta UMKM binaan Bank NTT yang siap melayani para wisatawan yang datang di tempat wisata tersebut.

Kategori penulisan terbagi dalam dua yakni Cerita Rakyat tempat wisata baru yang potensial dan kategori Cerita Rakyat tempat wisata yang sudah dikenal.

Adapun juri yang dilibatkan adalah dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, dan Tokoh Masyarakat (mempunyai kompetensi di bidang cerita rakyat) pada wilayah masing-masing Kantor Cabang Bank NTT. Dan juga Tim Juri Dari Akademisi Undana Kupang.

Sementara jadwal kompetisi yakni pendaftaran pada 01-28 Agustus 2023, di seluruh Kantor Cabang Bank NTT atau bisa juga dikirim melalui link/email kantor cabang Bank NTT, pada 01- 15 Sept 2023 Pengiriman/Pengumpulan Naskah Cerita Rakyat, 16 September s/d 24 Oktober 2023, Penjurian di 21 Kantor Cabang Bank NTT.

Juri tiap daerah akan memilih masing-masing juara 1 dari tiap kategori baik itu siswa/i SMP dan SMA di seluruh lokasi Kantor Cabang Bank NTT. Juri akan mengumumkan pemenangnya pada 28 Oktober 2023.

berhak atas uang tunai bernilai bernilai jutaan rupiah dan juga sertifikat. (*)

