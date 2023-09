Green Economy Dipastikan Akselerasi Angka Kemiskinan, Inklusif Sosial dan Kelestarian Lingkungan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Untuk mewujudkan Green Economy (Ekonomi Hijau) dipastikan terjadinya akselerasi angka kemiskinan, inklusif sosial, dan tercapainya kelestarian lingkungan.

Talkshow Green Economy & Circular Economy yang diadakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (KPw BI NTT) dalam serangkaian Exotic Tenun Fest (ETF) 2023 menghadirkan salah satu pembicara yakni Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T., M.Eng.

Menurutnya berbicara mengenai Ekonomi Hijau menjadi sesuatu yang sangat penting di era Sustainable Development Goals.

Apalagi lanjutnya, mengejar bonus demografi pada 2030 dan percepatan manusia unggul pada 2045.

Pada kesempatan ini, ia menjelaskan beberapa hal yang perlu dipahami bahwa definisi atau prinsip utama dari ekonomi hijau atau Green Economy adalah bagaimana konsep dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, di lain pihak juga paralel memastikan bahwa terjadi suatu penurunan atau degradasi terhadap dampak-dampak negatif lingkungan dan juga memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut ia menyampaikan biasanya salah satu sasaran dalam pelaksanaan Green Economy adanya Green Growth Framework dan salah satu sasaran Papenas adalah Green Growth Program yakni program pertumbuhan akselerasi untuk peningkatan pertumbuhan Ekonomi Hijau.

"Untuk memastikan atau mewujudkan Green Economy melalui Green Growth Program tersebut dipastikan dalam aspek terjadinya akselerasi terhadap angka kemiskinan dan juga memastikan inklusif sosial terjadi dan juga memastikan kelestarian lingkungan juga tercapai, dan jauh lebih penting adalah efisiensi terhadap sumber daya. Ada juga salah satu lini terbawah itu Circular Economy.

Jadi bagaimana Circular Economy ini yang dulu tidak menitikberatkan terhadap pembangunan berkelanjutan, terhadap dampak-dampak peningkatan dari emisi rumah kaca yang nanti notabene akan merusak lingkungan dalam praktik-praktik ekonomi kita yang tidak berkelanjutan,"terangnya pada Sabtu, 26 Agustus 2023.

Circular Economy berkaitan dengan bagaimaan ekonomi memelihara siklus product (produk) yang bisa dimaksimalkan dengan baik, mulai dari row materials, produknya, dan juga limbah-limbahnya. Selama ini menurutnya, ekonomi kita termasuk UMKM, dalam konsepnya hanya melihat, mengambil dari sumber daya, menggunakan, buang yanng disebut dengan ekonomi linear tetapi, Circular Economy nonlinear tentang bagaimana kita melihat, memanfaatkan, mulai dari hulu sampai hilir dalam rangka untuk mencetak efisiensi dari sumber daya.

"Salah satu aspek, contoh sederhana kalau menggunakan bahan pewarna dari kimia, itu kan akan berakibat tidak di-treat dengan baik, terus kita mencuci hasil-hasil produk kita yang baru selesai dibuat handmade itu di sungai dan seterusnya itu akan merusak ekosistem ikan yanng namanya Cemical Oxygen Demand (COD) yakni ekosistem yang merusak atau memakan ekosistem ikan-ikan itu dan kita akn memakan merkurinya. itu contoh ya, sehingga bahan dari tumbuh-tumbuhan itu sangat penting untuk keberlanjutan dari bumi kita mengenai pertumbuhan ekonomi hijau,"jelasnya.

Amekha melanjutkan, konsep Green Economy ini tidak mengambil ke belakang tetapi, bagaimana masyarakat modern dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau pendekatan-pendekatan edukasi yang baik, sehingga tidak terjadi suatu perubahan iklim yang begitu besar yang akan mengancam ketahanan produktivitas, ketahanan ekonomi dan lain sebagainya.

"Sehingga mau nggak mau, we have to cameback bagaimana proses exotism dari suatu product yang di dalamnya ada inovasi, kreativitas yang tumbuh dengan muatan-muatan lokal. Bukan tidak perlu indutrialisasi, industrialisasi penting, tetapi budaya yang ada, kita bicara Exotism of NTT sebagai Pride of Indonesia, kekayaan kultur itu handmade, tapi menggunakan pewarna dari kunyit, akar, batang, buah, tanaman, yanng segala sesuatu itu ada nilai eksotik,"ujarnya. (dhe)

