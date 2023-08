Hasil Tinju Dunia, Oleksandr Usyk Pertahankan Sabuk Setelah Hentikan Daniel Dubois

POS-KUPANG.COM - Hasil Tinju Dunia, Oleksandr Usyk berhasil mempertahankan gelar di kelas berat WBA/IBF/WBO setelah menghentikan Daniel Dubois ronde 9.

Kemenangan Oleksandr Usyk atas Daniel Dubois dalam pertarungan Tinju dunia di Wroclaw, Polandia, Sabtu atau Minggu (27/8/2023) WIB, sesuai prediksi banyak pengamat tinju.

Kekalahan Daniel Dubois dari Oleksandr Usyk hampir sama ketika ia kalah KO ronde 10 dari Joe Joyce pada November 2020.

Dalam duel Tinju dunia kali ini, pukulan kombinasi Oleksandr Usyk membuat Daniel Dubois terhenti dengan cara berlutut.

Dengan kemenangan atas Daniel Dubois (19-2-0, 18 KO), Oleksandr Usyk (21-0-0, 14 KO) sukses mempertahankan sabuk gelarnya di kelas berat WBA/IBF/WBO yang selama ini digenggamnya.

Pada ronde 4, Oleksandr Usyk tampil dominan. Memasuki ronde 5 sebuah pukulan rendah (low blow) membuat Oleksandr Usyk mengerang kesakitan dan terjatuh dan butuh beberapa menit untuk pulih.

Setelah itu, Oleksandr Usyk mencecar Daniel Dubois dengan jab dan pukulan kiri lurus.

Sementara Daniel Dubois banyak mendaratkan pukulan ke tubuh Oleksandr Usyk.

Oleksandr Usyk akhirnya menghentikan Daniel Dubois di ronde 9 setelah juga menjatuhkannya di ronde 8 sehingga duel dihentikan di sisa waktu 48 detik.

Hasil-hasil undercard lainnya dikutip dari sportanews.com:

Kelas ringan, Denys Berinccyk (18-0-0, 9 KO) menang angka atas Anthony Yigit (27-4-1, 10 KO) dalam duel 12 ronde dan mempertahankan gelar WBO International, dengan skor: 117-111, 115-113, 116-112.

Di kelas menengah, duel dua petinju tak terkalahkan dimenangkan Hamzah Sheeraz (18-0-0, 14 KO) setelah hentikan Dmitry Mytrofanov (13-1-1, 6 KO) untuk mempertahankan gelar WBC silver.

Di kelas menengah lainnya, Anuel Ngamissengue (13-0-0, 8 KO) menang angka mayoritas atas Fiodor Cherkaszyn (22-1-0, 14 KO).

Di kelas welter, Vasile Cebatori (14-0-0, 6 KO) menghentikan Joel Julio (39-18-0, 33 KO) di ronde 6. Ini jadi kekalahan ke-14 beruntun buat Julio.

