Jadwal Liga Italia Pekan Ini AC Milan vs Torino, Juventus vs Bologna, Cagliari vs Inter Milan

BolaSport.com/TWITTER.COM/JUVENTUSFCEN

FEDERICO CHIESA – Jadwal Liga Italia AC Milan vs Torino, Juventus vs Bologna, Cagliari vs Inter Milan. Foto saat Federico Chiesa merayakan gol untuk Juventus ke gawang Udinese dalam giornata 2 Liga Italia 2023-2024 di Stadion Udinese Arena pada Minggu (20/8/2023).