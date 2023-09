Integrasi GraPari dan Plasa Buat Pelayanan Pelanggan Tidak Terbatas

POS-KUPANG.COM - Adanya integrasi GraPari dan Plasa membuat pelayanan terhadap pelanggan Telkomsel menjadi tidak terbatas.

Hal ini disampaikan Vice President Consumer Sales Area Jawa Bali Telkomsel, Riny Novitriyanti pada acara Media Update 2023 pada Telkomsel Media Gathering 2023 yang berlangsung di Smart Office Telkomsel, Renon Denpasar, Selasa 22 Agustus 2023.

Kegiatan dengan Tema Get Closer to Win as One ini diikuti puluhan wartawan dari wilayah Jawa, Bali dan Nusra.

Tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Media Updaet ini, yakni Vice President Corporate Communications Telkomsel, Saki H Bramono, Vice President Consumer Sales Area Jawa Bali Telkomsel, Riny Novitriyanti dan Vice President Area Network Operations Jawa Bali, Juanita Erawati.

Usai pemaparan materia dilanjutkan dialog Media Update 2023 yang dipandu langsung Manager Corporate Communication Telkomsel Jawa Bali, Erwin Kusumawan dan juga beberapa orang General Manager.

Menurut Riny, dalam perjalanan membangun Negeri, Telkomsel terus berubah dan bertumbuh sebagai bentuk komitmen untuk melayani pelanggan lebih baik lagi.

Telkomsel juga telah mengupgrade 3G menjadi 4G yang sudah dimulai dari pertengahan 2022 dan pada pertengahan Juli 2023,3G sudah tidak bisa digunakan lagi.

Sedangkan di tahun 2021, Telkomsel juga telah melakukan implementasi Jaringan 5G untuk dapat mendorong Digitalisasi Indonesia dan inovasi anak bangsa.

Riny mengatakan, dengan integrasi tersebut, maka pelanggan Telkomsel bisa dilayani di Plasa, sedangkan pelanggan IndiHome dapat pula dilayani di GraPari.

Lebih lanjut dikatakan, IndiHome yang sudah terintegrasi atau bisnisnya sudah masuk ke Telkomsel, maka New IndiHome product dengan Bundling dan All in ONE tersebut untuk menyesuaikan

kebutuhan pelanggan.

MEDIA UPDATE - Suasana Media Update 2023 pada Telkomsel Media Gathering 2023 yang berlangsung di Smart Office Telkomsel, Renon Denpasar, Selasa 22 Agustus 2023. (POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU)

Sementara di awal kegiatan, Riny mengatakan, Telkomsel akan terus melakukan berbagai upaya dalam membangun negeri pada bidang Telekomunikasi.

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Saki H Bramono menyampaikan terima kasih kepada semua wartawan yang hadir pada acara Media Gathering Telkomsel Area Jawa Bali tahun 2023.

"Setelah sebelumnya kegiatan yang sama kita gelar di Makassar sebelum Pandemi Covid-19.Jadi puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di Bali tahun ini," kata Saki.

Pada Telkomsel Media Ghatering ini para jurnalis melakukan beberapa kegiatan, yakni pada Selasa 22 Agustus 2023 malam digelar gala dinner di Bali Sea Beach House Kedonganan. Acara ini cukup meriah karena dihibur oleh penyanyi dan juga ada tarian api serta doorprize. Pada Rabu 23 Agustus 2023, rombongan jurnalis dan Telkomsel mengunjungi sejumlah obyek wisata di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung diantanya obyek wisata Kelingking Beach, Crystal Bay dan Broken Beach. Ada juga jurnalis yang melakukan snorkeling. (*)

