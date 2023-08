Hasil El Tari Memorial Cup, Striker Perseftim Jublisia Buton Sukses Jebol Gawang PSK Kupang

tangkapan layar-youtube milenial spirit

PERSEFTIM vs PSK KUPANG- Babak 16 besar El Tari Memorial Cup atau ETMC XXXII Rote Ndao PSK Kabupaten Kupang juara grup C menghadapi runnur up grup D Perseftim Flores Timur di Stadion Christian Nehemia Dillak, Kamis 24 Agustus 2023