Hasil Liga Inggris Crystal vs Arsenal, Gol Odegaard Menangkan The Gunners, Tomiyasu Kartu Merah

GELANDANG ARSENAL – Hasil Liga Inggris, Crystal Palace vs Arsenal, gol Martin Odegaard menangkan The Gunners, Takehiro Tomiyasu terima kartu merah. Gelandang Arsenal, Martin Odegaard, berselebrasi dengan rekan setim seusai mencetak gol dari titik putih dalam laga Premier League 2023-2024 yang mempertemukan Crystal Palace vs Arsenal di Stadion Selhurst Park pada 21 Agustus 2023.