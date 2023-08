Kompas.com/Dok. PSSI

TIMNAS INDONESIA - Jadwal Piala AFF U23 2023, Malaysia vs Indonesia, Kamboja vs Brunei, Thailand vs Myanmar. Timnas U23 Indonesia jalani latihan ringan seusai tiba di Thailand jelang Piala AFF U23 2023 yang akan berlangsung pada 17-26 Agustus 2023.