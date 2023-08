Promo Indomaret Terbaru 16-22 Agustus 2023, Serba Rp1.700: Tissue, pembersih Lantai, Pewangi Pakaian

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira bagi yang ingin belanja di hari ini 16 Agustus 2023, ada Promo Indomaret terbaru dan yang sangat menarik.

Memperingati HUT ke 78 RI, ada Promo Indomaret yang sangat menarik yakni tebus murah Rp 1,700, kamu bisa membeli tissue wajah, hand soap, pembersih lantai, pewangi pakaian, pop corn dan produk lainnya.

Ada juga Promo Indomaret super hemat untuk tiga kategori yakni food dan beverages, personal and home care product serta home brands and other needs.

Dibawah ini Diskon Indomaret untuk produk food dan beverages dengan sistem yang bervariasi misalnya beli dua dapat tiga atau beli satu terima dua, berbagai minuman dimana beli 2 lebih hemat dan lainnya

Selengkapnya Promo Indomaret dibawah ini

-- Promo Indomaret

Food & beverages

Katalog SUPER HEMAT Mingguan Edisi ke-33 PERIODE : 16-22 AGUSTUS 2023 | FOOD & BEVERAGES

- Katalog SUPER HEMAT berlaku NASIONAL (kecuali toko Indomaret Point)

- Terdapat perbedaaan selisih harga produk wilayah luar (Jawa, Bali & Lombok)

- Harga adalah benar pada saat brosur ini dicetak dengan mengecualikan kelalaian dan kesalahan cetak

- Promosi Super Hemat tersedia juga di Klik Indomaret

Serba gratis

PIATTOS Snack kentang semua varian Beli 2 Gratis 1

GURIBEE Snack semua varian Beli 2 Gratis 1

DUA KELINCI TIC TAC Snack pillus Beli 2 Gratis 1

STT French fries 2000 premium Beli 2 Gratis 1

LEMONILO Snack kentang semua varian Beli 2 Gratis 1

SUNPRIDE LYEE keripik pisang semua varian Beli 2 Gratis 1

BONCABE Snack Mie Krispi level 15 30 gram Beli 2 Gratis 1