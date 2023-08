Momen El Tari Memorial Cup di Rote Ndao, Anjing Masuk Lapangan hingga Official Kena Kartu Kuning

Momen wasit Ferdi Sudirman yang memimpin jalannya pertandingan antara Persap Alor vs Persesba Sumba Barat memberikan kartu kuning kepada official Persap Alor.

POS-KUPANG.COM, BA'A - Jalannya pertandingan babak penyisihan grup El Tari Memorial Cup Rote Ndao diwarnai dengan aksi-aksi dan momen menarik.

Mulai dari aksi para pemain di tengah lapangan, seekor anjing yang masuk ke lapangan pertandingan saat laga PS Malaka vs Perse Ende di lapangan sepakbola Christian Nehemia Dillak, Senin, 14 Agustus 2023, hingga kapten Perse Ende yang meminta wasit menghentikan pertandingan sementara saat adzan shalat ashar berkumandang.

Selain itu, momen official tim diganjar kartu kuning oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pun mewarnai jalannya pertandingan babak penyisihan grup El Tari Memorial Cup Rote Ndao.

Kartu kuning untuk official pertama diberikan wasit kepada official Persena Nagekeo saat Persena Nagekeo vs Perserond Rote Ndao, Sabtu, 12 Agustus 2023 di lapangan sepakbola Christian Nehemia Dillak.

Kartu kuning untuk official kedua diberikan wasit Ferdi Sudirman kepada official Persap Alor saat pertandingan babak penyisihan grup F antara Persap Alor vs Persesba Sumba Barat di lapangan sepakbola Christian Nehemia Dillak, Rabu, 16 Agustus 2023.

Kedua official tim baik Persena Nagekeo dan Persap Alor memprotes kepemimpinan wasit yang memimpin jalannya pertandingan.

Messy O. Polly, pelatih Persap Alor yang ditemui usai pertandingan melawan Persesba Sumba Barat menjelaskan, wasit Ferdi Sudirman yang memimpin jalannya pertandingan antara Persap Alor vs Persesba Sumba Barat diprotes karena dianggap plin plan memberikan keputusan.

"Wasit tiup peluit tendangan keatas tapi berubah lagi, Sumba Barat yang dapat pelanggaran jadi tendangan bebas untuk Sumba Barat jadi itu yang kita protes. Dia punya tangan tunjuk ke Alor, makanya tadi kita protes," jelas Messy.

Dengan adanya dua kejadian ini, baik pelatih kepala Persesba Sumba Barat, Melki Lori maupun pelatih Persap Alor, Messy O. Polly berharap agar pertandingan berikutnya panitia dan Asprov PSSI NTT menunjuk wasit yang benar-benar objektif.

"Harapannya agar wasit yang memimpin jalannya pertandingan agar benar-benar objektif dalam mengambil keputusan, selalu dekat dengan kejadian," ujar Melki.

Dia juga mengatakan kepemimpinan wasit Ferdi Sudirman yang memimpin jalannya pertandingan antara Persap Alor vs Persesba Sumba Barat sudah baik dan dia berharap terus ditingkatkan agar jalannya El Tari Memorial Cup Rote Ndao dipimpin oleh wasit yang berkualitas. (*)

