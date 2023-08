Promo KFC 14-15 Agustus 2023, Paket Spesial Kemerdekaan Rp161.364 Bisa Untuk 9 Orang

POS-KUPANG.COM - Makan ramai-ramai di KFC jangan lupa cobain Promo KFC spesial kemerdekaan.

Paket Promo KFC hari ini bisa kamu dapatkan dengan harga Rp161.364.

Cobain juga paket Promo KFC jagoan hemat dan take away fest yang cocok untuk makan berdua dan bertiga.

Cek info promo selengkapnya pada katalog promo KFC berikut ini.

1. Promo KFC paket spesial kemerdekaan

Hanya dengan Rp161.364* kamu bisa menikmati pilihan produk pada Promo KFC ini, yaitu

- 9 ayam goreng KFC (Bisa pilih Crispy/O.R./Mix)

- 2 French Fries Large

- Mayonnaise Sauce

Bekerja Syarat dan Ketentuan selengkapnya untuk Promo KFC ini:

- Promo berlaku mulai tanggal 01-31 Agustus 2023

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace

- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 2 sayap, 2 paha atas, 2 paha bawah, 2 dada tulang, dan 1 dada mentok.