Video Viral TikTok, Anjing Saja Suka Berdoa, Bagaimana Deng Katong Manusia, Ini Jadwal Doa Anjing

POS-KUPAN di Video Viral TikTok ini merupakan sesuatu yang lucu dan menggemaskan.

Aksi lucu dari anjing tersebut terekam dalam Video Viral TikTok dengan durasi 32 detik yang diunggah oleh @pria_kristus.

Dalam Video Viral TikTok tersebut terekam dua ekor anjing yang duduk berhadap-hadapan.

Anjing pertama berbulu putih kecoklatan dan menggunakan choker merah dan anjing kedua berbulu coklat tua dengan corak putih.

Diketahui dalam video bahwa nama anjing kedua adalah olive, sesuai dengan keterangan tulisan “Enjoy these clips of Olive blessing other dogs,” yang bermakna

“Silahkan menikmati cuplikan bagaimana Olive mendoakan anjing lain.”

Hal unik terlihat karena Olive sedang menumpangkan paws (telapak kaki) kepada anjing pertama.

Olive nampak seperti berdoa dengan menutup mata dan menumpang tangan.

Anjing pertama terlihat tenang ketika olive berdoa, kemudian dalam video terlihat ada seekor anjing hitam yang lewat.

Momen berlanjut ketika Olive ingin melakukan hal yang sama kepada anjing hitam yang baru lewat.

Reaksi dari anjing hitam ini berbanding terbalik dengan anjing pertama tadi, ia menolak untuk didoakan oleh Olive.

Video ini bertambah menarik dengan tulisan jenaka yang diedit oleh pengupload video "anjingnya gigit gak?,"

"Gak kok, dia seorang pendoa," tulisnya pada video. Berbagai komentar warganet yang gemas dan terberkati akan ini terlihat.

Komentar @switzgurl "haleluya," dan juga ada komentar dari @nexus30000 "Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau."

Vania, Mahasiswa Magang Undana).

