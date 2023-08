Hasil Drawing El Tari Memorial Cup 2023 Rote Ndao, 27 Tim Terbagi dalam Tujuh Pool

UNDIAN - Manager Tim Bintang Timur Atambua Serena Cosgrova Francis menunjukan hasil undian yang ditarik saat acara Technical Meeting El Tari Memorial Cup di Aula Hotel New Ricky Ba'a, Kabupaten Rote Ndao, Rabu 9 Agustus 2023.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Pembukaan Liga 3 El Tari Memorial Cup 2023 berlangsung di Stadion Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Kamis 10 Agustus 2023 pukul 12.30 Wita.

Sehari menjelang opening ceremony ETMC XXXII, digelar Technical Meeting (TM) yang dihadiri perwakilan 27 tim peserta ETMC Rote Ndao.

Technical Meeting yang berlangsung di aula New Hotel Ricky Ba'a, Rabu 9 Agustus, dipimpin Ketua Asprov NTT, Chris Mboeik.

Turut hadir Panitia ETMC XXXII selaku Plt. Ketua Askab PSSI Rote Ndao, Daniel W Nalle dan Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTT Pieter Fomeni.

Adapun hasil drawing ETMC Rote Ndao sebagai berikut:

Pool A

1. Persami Maumere

2. Persena Nagekeo

3. Bintang Timur Atambua

4. Perserond Rote Ndao

Pool B

1. PSKN Kefamananu

2. BMU Alor

3. Persim Manggarai

4. Platina FC

Pool C

1. PSK Kabupaten Kupang

2. Perserai Sabu Raijua

3. Kristal FC

4. Persewa Waingapu

Pool D

1. PS Malaka

2. PSKK Kota Kupang

3. Putera Oesao FC

4. Perse Ende

Pool E

1. Persamba Manggarai Barat

2. FC Nirwana 04

3. Persebata Lembata

4. PSN Ngada

Pool F

1. Persesba Sumba Barat

2. Perss SoE

3. Persap Alor

4. Persamatim Manggarai Timur

Pool G

1. Biru Muda Perkasa Flotim

2. Persab Belu

3. Perseftim Flores Timur

Laga pembukaan El Tari Memorial Cup 2023 mempertemukan Persami Maumere vs Bintang Timur Atambua.

Setelah kick off, digelar Welcome Party bagi semua kontingen. Welcome Party berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao. (rio)

