Kasus Penganiayaan di Desa Hane, Polres TTS Tetapkan 10 Tersangka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Penyidik Polres TTS menetapkan 10 orang tersangka dari 14 orang saksi yang diperiksa terkait kasus penganiayaan di Desa Hane, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dijelaskan Kapolres TTS, AKBP I Gusti Putu Suka Arsa, SIk.MH, melalui Kasat Reskrim Iptu Joel Ndolu, SH.MH kepada POS-KUPANG.COM, Selasa, 8 Agustus 2023.

Dirinya menerangkan, dari 14 saksi kasus pengeroyokan terhadap dua pemuda asal Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS yang mengakibat satu orang meninggal dunia, pihaknya telah menetapkan 10 orang tersangka.

"Sembilan (9) orang sudah ditahan dalam sel tahanan Mapolres Timor Tengah Selatan, sedangkan 1 orang lainnya masih berstatus DPO dan dalam proses pengejaran tim Jatanras Polres TTS," jelasnya.

Menurut Kasat Joel Ndolu 9 orang tersangka yang sudah ditahan diantaranya, BF, AT, IT, YAT, SAT, DF, NF, PF, JIF. Sementara, OR sementara dalam pengejaran atau DPO.

Pihaknya berharap tersangka OR segera menyerahkan diri.

"Para tersangka dijerat Pasal 170 KUHP ayat (2) ke 3 E , dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara," pungkasnya.

Diberikan sebelumnya, dua orang pemuda asal Tubuhue menjadi korban penganiayaan massa di Desa Hane, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.

Peristiwa naas tersebut menyebabkan Marjon mengga meninggal dunia, sementara, satu pemuda lainnya, Dianto Benu mengalami luka pada bagian wajah.

Saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Kapolres Timor Tengah Selatan, AKBP I Gusti Putu Suka Arsa melalui Kasat Reskrim, Iptu Joel Ndolu membenarkan peristiwa tersebut, Jumat 4 Agustus 2023.

Iptu Joel menerangkan, kejadian pengeroyokan bermula dari pertandingan futsal pada 31 Juli 2023 lalu.

"Kejadian pengeroyokan bermula dari pertandingan futsal tanggal 31 Juli 2023 yg mana korban 2 sedang menonton futsal. Saat bola keluar, korban mengambil bola tersebut. Namun oleh saksi Arto korban dipukul," terangnya.

Dilanjutkan Iptu Joel, pada 2 Agustus 2023 korban 1 dan 2 menuju rumah Arto untuk berdamai.

