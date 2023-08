Prediksi Liga Italia, Lazar Samardzic Resmi ke Inter Bragantino Natan Jalani Pengobatan

LAZAR SAMARDZIC- Inter dan Udinese telah menyelesaikan detail pembelian Lazar Samardzic seharga €15 juta plus Giovanni Fabbian, dengan klausul pembelian kembali juga telah diselesaikan.

POS-KUPANG.COM- Prediksi Liga Italia, seperti yang diharapkan, Inter Milan dan Udinese telah menyelesaikan detail pembelian Lazar Samardzic seharga €15 juta plus Giovanni Fabbian, dengan klausul pembelian kembali juga telah diselesaikan.

Kesepakatan itu praktis dilakukan selama lebih dari seminggu, seperti yang dilaporkan oleh Sportitalia, tetapi kedua klub mengurangi rincian akhir malam ini.

Inter akan membayar €15 juta dan menyerahkan gelandang tim yunior Fabbian dengan nilai total €25 juta.

Ada klausul pembelian kembali yang memungkinkan Nerazzurri mengembalikan Fabbian ke San Siro, yang dimulai dari €12 juta jika diaktifkan pada 2024 dan naik menjadi €15 juta pada 2025.

Samardzic dan Fabbian sama-sama telah menyetujui persyaratan pribadi dan akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin.

Pemain internasional Serbia berusia 21 tahun itu sudah memiliki dua caps senior untuk negaranya dan tampil mengesankan.

Musim lalu di Serie A, mencetak lima gol dan memberikan empat assist dalam 37 penampilan Serie A.

Samardzic juga dikaitkan dengan Napoli dan Milan sebelum Inter mencapai kesepakatan.

Bragantino Natan Pemeriksaan Medis

Sementara bek tengah RB Bragantino Natan telah tiba di Villa Stuart untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum bergabung dengan Napoli.

Partenopei menjual bek bintang Kim Min-Jae ke Bayern Munich bulan lalu dalam kesepakatan senilai sekitar €50 juta, meninggalkan celah di pertahanan Rudi Garcia.

Klub mempertimbangkan sejumlah kemungkinan pengganti, seperti Kevin Danso dari RC Lens, sebelum memilih Natan.

Bek tengah Brasil berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan Napoli dari RB Bragantino dalam kesepakatan senilai sekitar €10 juta plus tambahan, dan dia akan menandatangani kontrak lima tahun senilai €1,1 juta bersih per musim plus tambahan.

Seperti yang disorot oleh Gianluca Di Marzio, Natan tiba di klinik Villa Stuart di Roma pagi ini untuk melakukan pemeriksaan medis pra-transfer dengan Napoli.

Setelah semuanya selesai, dia akan menandatangani kontraknya, secara resmi membuatnya tersedia untuk Garcia dan klub.

Pemain berusia 22 tahun itu membuat total 103 penampilan untuk RB Bragantino sejak kedatangan pertamanya pada Maret 2021, mencetak tiga gol dan memberikan dua assist.(*)

