Jadwal Tinju Dunia, Sekali Pukulan White Bikin Garcia Tumbang, Wasit Hentikan Pertarungan

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, sekali pukulan hook kiri Jordan White langsung bikin Eridson Garcia tumbang, wasit hentikan pertarungan.

Itu terjadi dalam duel Tinju dunia Jordan White vs Eridson Garcia di Wind Creek Casino, Bethlehem, Pennsylvania pada Jumat (4/8/2023).

Untuk membuktikan diri sebagai salah satu petinju paling maut di kelas bulu super, Jordan White hanya tubuh 2 pukulan.

Sebuah counter hook kiri Jordan White yang mendarat telak di rahang Eridson Garcia membuat Garcia langsung jatuh.

Melihat Eridson Garcia tak mampu bangkit sampai wasit menyelesaikan hitungan, wasit pun langsung menghentikan pertarungan di menit 1:57.

Duel Tinju dunia Jordan White vs Eridson Garcia yang digelar dalam pentas Shobox: The Ne Generation ini masuk kategori The Best KO of the Year.

Dikutip dari sportanews.com, Jordan White adalah petinju yang dilatih ayahnya sendiri didampingi Bill Haney, ayah petinju juara tak terbantahkan kelas ringan Devin Haney.

Devin dan White sama-sama masuk dalam tim nasional AS di amatir. Keduanya juga sahabat karib.

“Kali pertama saya hantam, saya tahu saya menyakitinya karena ia terundur ke belakang dan tersenyum kepada saya,” kata Jordan White, 25 tahun.

“Lalu, pukulan kedua, saya bikin dia tidur. Siapa pun yang kena pukulan saya pasti tidur. Ayah bilang saya bisa mendapatkannya dengan hook,” kata Jordan White lagi.

Di kancah amatir, Jordan White mengalahkan nama-nama yang di pro kini lebih mapan seperti Brandun Lee dan Vergil Ortiz Jr.

Ini jadi kemenangan kedua Jordan White bersama Shobox setelah dua tahun lalu menang TKO ronde 6 atas Msael Lopez.

“Saya selalu merasa diri saya seorang penantang, tapi saya hanya butuh dunia melihatnya,” ungkapnya.

“Saya siap untuk bertarung dengan siapa pun, apakah itu Chris Colbert atau yang lainnya,” katanya. (*)

