Prediksi Liga Italia, Kiper Bayern Bakal Gabung ke Inter Gantikan Onana yang Hijrah ke Man United

POS-KUPANG.COM - Prediksi Liga Italia, Inter Milan segera mendapatkan Kiper baru pengganti Andre Onana yang ‘hijrah’ Man United. Dia adalah Yann Sommer, kiper Bayern Muenchen.

Dikabarkan, Yann Sommer sang pengganti Andre Onana pernah membuat malu Kylian Mbappe.

Diketahui, salah satu prioritas Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2023 adalah mencari pengganti Andre Onana.

Pasalnya, Andre Onana sudah bergabung ke Manchester United dalam bursa transfer musim panas 2023.

Kepergian Andre Onana ke Setan Merah membuat I Nerazzurri bergerak untuk mendapatkan penggantinya.

Ada beberapa nama yang masuk radar Inter Milan. Salah satunya adalah kiper Bayern Muenchen, Yann Sommer.

Langkah Inter Milan untuk mendapatkan kiper asal Swiss itu sepertinya bakal berjalan lancar.

Pakar tranfser asal Italia, Fabrizio Romano, telah mengeluarkan kata-kata "here we go" dalam postingannya mengenai transfer Yann Sommer ke Inter Milan.

Hal itu membuat transfer Yann Sommer ke I Nerrazuri akan terealisasi dalam waktu dekat.

Dalam postingannya, selain menyematkan kata "here we go", Romano juga membeberkan 2 detail transfer sang penja gawang ke Inter Milan.

Pertama, Inter Milan menebus Yann Sommer dari Bayern Muenchen dengan mahar sebesar 6 juta euro atau setara Rp 100 miliar.

Kedua, Yann Sommer akan menjalani tes medis bersama Inter Milan pada Senin (7/8/2023) waktu setempat.

Kalau akhirnya sukses meresmikan sosok berpostur 183 sentimeter itu, maka Inter Milan akan mendapatkan kiper yang pernah membuat malu Kylian Mbappe.

Hal itu terjadi pada babak 16 besar Euro 2020. Pada babak tersebut, Yann Sommer berhasil menahan tendangan penalti Mbappe di babak adu tos-tosan.