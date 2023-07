Hasil Tinju Dunia, Evander Holyfield Akui Kunci Kemenangan di Ring karena Doa Sang Ibu

POS-KUPANG.COM- Boxing Hall of Famer, Evander Holyfield, memiliki karir gemerlap yang ditumpuk dengan momen-momen ikonik dan minggu ini dia telah merenungkan semuanya.

Evander Holyfield memenangkan kejuaraan tak terbantahkan di dua kelas berat - pertama, dia adalah raja kelas penjelajah di akhir 1980-an, kemudian meraih penghargaan kelas berat di awal 1990-an.

Dia memiliki kemenangan terkenal melawan tiga raja ring yakni Mike Tyson, George Foreman dan Larry Holmes, dan hasil imbang yang kontroversial dengan Lennox Lewis.

Selama berkarir di dunia tinju, kunci kemenangannya cuma pesan sang ibu bahwa "Anda melakukan apa yang teman Anda katakan untuk Anda lakukan lagi, Anda pasti mengerti".

Kata-kata bijak sang memang dari salah satu yang terbesar yang pernah melakukannya yakni doa sang ibu.

Muncul di Cow Palace di San Francisco untuk pertarungan putranya Evan Holyfield di Boxing Night of Champions, dia ditanyai oleh Behind The Gloves tentang bagian paling berharga dan terbaik dalam karirnya.

'The Real Deal' disebut mewakili Amerika di Olimpiade pada tahun 1984 sebagai momen terbaiknya - ia kemudian memenangkan medali perunggu di kelas berat ringan dan menjadi profesional pada tahun berikutnya.

“Saya akan mengatakan Olimpiade. Pergi ke Olimpiade, Anda tahu," katanya.

Dirinya ingat pada tahun 1976 melihat Sugar Ray Leonard, termasuk Leon Spinks dan Michael Spinks karena mereka dari ghetto, dan iapun dari ghetto.

Karena semua orang akan memberi tahunya bahwa Ia tidak akan pernah menjadi apa pun karena Ia berasal dari ghetto.

"Karena Michael Spinks dan Leon Spinks berasal dari ghetto dan mereka memiliki medali emas, saya sepertinya bisa melakukannya juga. Saya harus melakukannya.” kenangnya.

Dia kemudian ditanya bagaimana dia berhasil mencapai puncak.

“Saya datang, saya dibesarkan dengan Kristus. Anda berdoa, Anda bertanya kepada Yesus, Anda berbicara kepada Yesus, Anda harus mendengarkan orang tua Anda. Saya mendapatkannya dari ibu saya. Ibuku ingin aku menjadi lebih baik," tandasnya.

Pesan sang ibu bahwa Anda melakukan apa yang teman Anda katakan untuk Anda lakukan lagi, Anda pasti mengerti.

"Jadi ibu saya memberi tahu saya apa yang harus dilakukan dan saya tidak melakukan hal-hal yang teman saya suruh saya lakukan, mereka tidak selalu benar.” tandasnya.

Terakhir, dia dimintai kata-kata motivasi.

“Pesan saya adalah Anda mendengarkan, ikuti arahan, jangan berhenti. Dengan hal-hal seperti itu Anda selalu ingin sukses. Orang tua pasti menginginkan anaknya lebih baik dari mereka,".

"Saya menjadi diri saya karena ibu saya. Saya harus menanyakan segalanya kepada ibu saya. Ibuku mengarahkanku ke arah yang benar.”(*)

