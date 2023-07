Video Viral TikTok,Fakta tentang Ratusan Harta Karun RI yang Dikembalikan Belanda

POS-KUPANG.COM - Info berdurasi singkat di Video Viral TikTok yang menyebutkan pengembalian ratusan harta karun bersejarah dari Belanda ke Indonesia akan berlangsung di Museum Volkenkunde, Leiden.

Berdasarkan situs Pemerintah Belanda, harta karun tersebut terdiri dari 472 artefak yang berasal dari Indonesia namun selama ini disimpan di museum Negeri Kincir Angin di Belanda.

Harta karun ini berasal dari berbagai tempat di Indonesia.

Mayoritas di antaranya berasal dari Lombok, sebagian lainnya dari Bali, dan ada juga yang berasal dari Jawa Timur, kawasan sejarah Kerajaan Singasari.

Proses pengembalian harta karun ini merupakan langkah penting dalam upaya restorasi budaya dan sejarah Indonesia. Artefak-arte<|endoftext|>

The word "zen" is a noun and is pronounced "zen." It is a school of Mahayana Buddhism that originated in China during the Tang dynasty and later spread to Japan. Zen emphasizes meditation as a means to achieve enlightenment and a direct understanding of the nature of reality. It is characterized by its simple and minimalist approach to practice and its focus on direct experience rather than intellectual understanding. The word "zen" is also used colloquially to refer to a state of calm and peacefulness.

Baca juga: Video Viral TikTok, Wangi Daging Sei Pulau Rote-NTT Blueberry Menebar di Daerah Wisata Bogor



(Ofry Mahasisw Magang Unimor)