Video Viral TikTok, Ternyata Mata Uang Rupiah Terbaik Dunia, Ini Alasan dan Penjelasannya

POS-KUPANG.COM - Dalam tayangan di Video Viral TikTok mata uang rupiah menjadi best new bank not series pada currency award ke tujuh belas tahun 2023 di Meksiko,Internasional Association of currency affer

Atau ACA menetapkan uang rupiah yang diterbitkan tahun dua ribu dua puluh dua sesuai info di Viral TikTok .

Mata uang rupiah mengalahkan mata uang dari 29 Negara lainya,uang pecahan seratus ribu,lima puluh ribu,dua ouluh ribu sepuluh ribu,

uang pecahan seribu rupiah,berhasil mengeser mata uang finalis lainya dari bank sentral kostarika,bank sentral Meksiko,

Juga bank sentral Filipina dan bank sentral Bahamas ,Kepala Departemen Pengelola Uang bank Indonesia Marlison Hakim mengungkapkan hal itu.

Dengan penghargaan ini artinya,rupiah di akui oleh dunia,

Marlison mejelaskan untuk unsure penilaian,ditentukan melalui criteria yang mencakup invasi dan keunikan fitur keamanan,

Juga integrasi unsur, sejarah,dengan konten lokal yang berkaitan dengan Negara penerbit efektifitas dari integrasi fitur,keamanan,dan estetika,serta desain uang kertas.

Capaian dari possi tertingi dari uang rupiah tahun edaran dua ribu dua puluh dua dalam penghargaan tingkat dunia tersebut merupakan salah satu bentuk afirmasi dunia internasional atas kualitas uang rupiah Indonesia,

Kesuksesan ini merupakan kelanjutan dari pencapaian sebelumnya yang di raih oleh uang peringatan kemerdekaan republic Indonesia pecah tujuh puluh lima ribu rupiah

