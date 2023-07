Promo Indomaret 27-30 Juli 2023 Beli MIgor Tebus Murah Beras Rp65.500,+Rp2ribu Dapat 2, Beli1 Dapat2

POS-KUPANG.COM - Bagi yang ingin belanja di Indomaret, ayo simak Promo Indomaret yang sementara berlangsung di hari ini 27 Juli 2023.

Ada Promo Indomaret yang baru yakni PTW dan juga heboh yang berlangsung hingga 1 Agustus 2023 jadi kamu memiliki banyak waktu untuk belanja. Harga berbagai produk sudah murah tapi jika ingin lebih murah lagi maka kamu bisa membayar dengan menggunakan Ovo atau Gopay.

Ada juga Promo Indomaret dengan nama semarak minyak, Akan lebih murah jika pembayaran menggunakan Ovo karena ada cashback point 3000 atau jika menggunakan kartu kredit BRI ada harganya dipotong lagi senilai 4 ribu rupiah,

Untuk Promo Indomaret PBI, kamu bisa mendapatkan untung karena bayarnya cuma satu pcs tapi dapatnya dua pcs atau bayarnya hanya untuk 2 pcs tapi kamu terima tiga pcs.

Selengkapnya Promo Indomaret dibawah ini :

- Promo Indomaret

* Promo Product of The Week

Di Indomaret juga ada PRODUCT OF THE WEEK tiap minggunya. Periode : 26 JULI - 1 AGUSTUS 2023.

S&K Tambahan Diskon BERTANDA Debit Permata disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp100.000

S&K Cashback Shopeepay/Gopay/Ovo:

- Khusus pembayaran penuh di toko Indomaret.

- Berlaku untuk maks. 1 (satu) produk per transaksi per struk.

- Limit OVO maks 1(satu) kali/user/hari. Minimal belanja Rp10.000

- Limit Gopay maks 5(lima) kali/user/hari. Minimal belanja Rp10.000.

- Limit Shopeepay maks 3(lima) kali/user/hari. Minimal belanja Rp10.000.

*Tersedia Nasional & Klik Indomaret. Terdapat perbedaaan selisih harga produk wilayah luar (Jawa, Bali & Lombok)

*Tidak berlaku di toko INDOMARET POINT

- TRESNO JOYO madu TJ/ madu kurma/ kurma TJ Rp 18.500

- LEMONILO Rp 9.600/pck tambah Rp 5 ribu dapat 2 pcs

- PUCUK HARUM Rp 3.800 tambah Rp 2 ribu dapat 2 pcs

- GIV body wash Rp 15.000

- VASELINE Body Lotion Rp23.500