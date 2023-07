Jadwal Tinju Dunia, Kacau Saat Konferensi Pers, Duel Alex Stein vs Mo Deen Batal

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, gara-gara kacau saat konferensi pers, duel Alex Stein kontra Mo Deen akhirnya batal.

Sebagaimana dilaporkan Mirror, konferensi pers pertarungan Tinju dunia antara YouTuber Alex Stein dan Mo Deen berubah jadi kacau balau.

Kedua petinju itu dipertemukan dalam sebuah konferensi pers jelang pertarungan, Sabtu (22/7/2023).

Dikutip dari sportanews.com, dalam konferensi pers itu, Alex Stein mengucapkan kalimat ini kepada Mo Deen. “Di sini di Amerika, hiburan utama kami adalah bisbol.”

Kalimat itu diutarakan Alex Stein sebelum dia mengatakan bahwa dia punya hadiah bagi Mo Deen.

“Saya tahu kamu suka hot dog, jadi…” katanya sebelum melemparkan seember hot dog ke arah Mo Deen.

Mendapat lemparan seperti itu, Mo Deen langsung bangkit, naik ke atas meja untuk menyerang Alex Stein.

Namun, para petugas segera menahan Mo Deen sementara Alex Stein terus berceloteh.

“Kamu suka babi, bukan?” Lalu dia menambahkan, bahwa hot dog dibuat dari daging babi.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Prediksi Terence Crawford Jelang Duel Stephen Fulton vs Naoya Inoue

Ia juga menanggapi amukan Mo Deen dengan terus berceloteh provokatif, bahwa ia sama sekali tak takut dan siap menyelesaikan masalah mereka di atas ring Tinju dunia.

Tapi, akibat dari tindakan brutal yang berbau pelecehan itu nama Alex Stein langsung dicoret dari daftar pertarungan.

Akun Twitter @BoxingKingdom14 mengunggah video kejadian itu dengan caption: This celebrity boxing bout has just been cancelled. Lalu ditambahkan “Alex Stein throws PORK MEAT over Muslim faith fighter Modeen at the Happy Punch Press Conference…”

Namun, banyak komentar yang menyebut bahwa hot dog dibuat bukan dari daging babi melainkan kalkun.

Banyak juga yang menyebut itu kejadian palsu sebagai bumbu pertarungan dan karenanya mereka ingin duel tetap digelar.

Akun @Joshthesun menulis: We need more of this. Now I really wanna see them fight

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Teddy Atlas Nilai Laga Fulton vs Naoya Inoue Ibarat Mayweather vs Pacquiao

Ya, mereka ingin melihat sesuatu yang lebih dari itu dan Joshua si pemilik akun benar-benar ingin menyaksikan duel itu. (*)

Berita Tinju Dunia Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS