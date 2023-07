Video Viral TikTok, Sejarah Mahal dan Lanka yang Tak Pernah Ada, Dipecahkan Lionel Messi

POS-KUPANG.COM - Lionel Messi masih saja di perkenalkan sebagai Inter Miami bersama dengan Busquets seperti info di Video Viral TikTok

Dalam tayangan di Video Viral TikTok, perkenalan yang diterima oleh Lionel Messi ini tentunya adalah sesuatu yang hebat bagi sejarah MLS dan Inter Miami total ada beberapa rekor yang besar yang bisa membuat Leonel Messi menjadi sosok hebat untuk menembus segala permainannya.

Sebelumnya memang perkenalan Messi tersebut memakan waktu yang lama selain Inter Miami adalah Club kecil,persiapan yang dilakukan oleh Inter Miami untuk menyambut sosok sebesar Lionel Messi dalam info di Video Viral TikTok

Memang memakan waktu yang cukup lama dalam prioritas persiapan secara utuh.

Inter Miami memperbesar stadium untuk menambahkan amunisi penonton kemudian merubah aturan hingga tetunya mempersiapkan jersey.

Menjadi perhatian jelas kali ini adalah penjualan jersey,sebelumnya penjualan tikiet mengalami kenaikan 18 kali lipat

Dampak kedatangan Lionel Messi langsung membuat tiket naik yang termurahnya saja dikisaran Rp 60-70 juta setelah itu kegilaan tersebut berlangsun

Kegilaan berlanjut, dimana tiket tersebut terjual dikisaran angka $110,000 atau setara dengan 1,64 miliar rupiah harga.

Ini lebih mahal ketimbang tiket debut Cristiano Ronaldo ke Mancester United,begitupun atas kepindahanya ke Allnasar itu adalah kegilaan sebelum Lionel Messi melakukan presentasi

,siapa yang menyangka bahwa persiapan yang dilakukan Club David Beckham itu benar-benar banyak sekali terutama dalam mempersiapkan jersey bernomomr punggung sepuluh.

Setelah Lionel Messi resmi di umumukan sebagai pemain Inter Miami,kabar terbarru jersey dari Lionel Messi habis selama 30 menit,

atau penjualan Ludes kurang dari 1 jam,hal ini sesuatu yang gila yang pernah terjadi,kabar tersebut beredar di beberapa akun sosial media Tweeter.

Hal itu di perkuat oleh lapora One Fotbool yang tertuang dalam artikel Messi Jersey Sales Expected To Break Mls Record Sales For Inter Niami

bahwa jersey Messi akan menembus angka yang lebih gila ketimbang penjualannya bersama PSG

Presentasi Lionel Messi di Inter Miami menurut beberapa laporan penayangan Lionel Messi sudah menyentuh angka 3,5 miliar dari bebrapa tayanyan di benua Asia sampai di benua Eropa dan Amerika Latin. (Esron Mahasiswa Magang Unimor).

