Poltekkes Kemenkes Kupang Siapkan Calon Tenaga Kesehatan Profesional

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang atau Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKBMB) di Kampus B Prodi Kesehatan Gigi dan Kebidanan, Kamis 20 Juli 2023.

Para mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Kupang akan menjalani PKKBMB selama tiga hari kedepan mulai dari Kamis hingga Sabtu 22 Juli 2023.

Plh. Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang (Wadir II), Karolus Ngambut S,KM.,MKes. dalam kesempatan itu menyapa semua mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan secara tatap muka mulai dari Prodi Kebidanan, Keperawatan, Sanitasi, Farmasi, Kesehatan Gigi, Gizi, dan Teknologi Laboratorim Medik (TLM) .

Pihaknya juga menyapa para mahasiswa baru prodi keperawatan di Ende, Waingapu dan Waikabubak yang mengikuti kegiatan PKKBMB secara virtual.

Karolus menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi yang mampu membawa semangat baru bagi Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Kupang.

"Poltekkes Kemenkes Kupang menyelenggarakan pendidikan bagi calon tenaga kesehatan yang terampil dalam bidang pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat," ungkap Karolus.

Motto Poltekkes Kemenkes Kupang antara lain Be aware (penuh kesadaran), Be Carefull (penuh ketelitian dan kecermatan), be smile (murah senyum dalam memberikan pelayanan kesehatan), serta Be the best (selalu menjadi yang terbaik dalam mendidik dan menghasilkan tenaga profesonal," jelas Karolus.

Para mahasiswa baru juga harus memiliki Spirit dalam memberikan Janji Layanan kesehatan kepada masyarakat dengan Prinsip SENI yang berarti senyum, Empati, Niat Tulus, dan Ikhlas Melayani.

"Setiap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang dididik menjadi tenaga kerja yang profesional dan terampil sehingga harus tampil beda, karena kehadiran Poltekkes Kemenkes Kupang untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTT," pungkasnya.

Ketua Panitia PKKBMB sekaligus Wadir III Bidang Kemahasiswaan, Mariana Ngundju Awang, S.ST, M.Kes mengatakan dalam kegiatan PKKBMB selama tiga hari kedepan diikuti oleh 1.329 dari 1.455 orang mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi.

Mariana menambahkan dalam kegiatan PKKBMB, para mahasiswa baru akan belajar banyak hal mulai dari lingkungan kampus, pengenalan sistem akademik, pengenalan etika kampus, program unit kegiatan mahasiswa, dan kegiatan lainnya.

Terkait narasumber selama PKKBMB antara lain Direktorat Poltekkes Kemenkes Kupang dalam hal ini Wadir I, II, dan III, Sekretaris Jurusan, Kaprodi, dan dosen yang ditunjuk, dan perwakilan alumni yang memberikan testimoni.

Pihaknya berharap para mahasiswa baru dapat mengikuti semua rangkaian PKKBMB dengan baik dan lancar. (zee)

