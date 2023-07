Lepas 76 Mahasiswa/i KKN, Bupati Yohanis Minta Para Mahasiwa Bantu Berdayakan Masyarakat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis.Dade, S.H berharap mahasiswa mahasiswi dapat berproses bersama masyarakat, bekerjasama dan berinteraksi lansung dengan masyarakat.

Karenanya, ia meminta para mahasiswa dapat membantu memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

Ke depan, Bupati mengharapkan selepas pelaksanaan KKN Internasional ada masukan dan saran dari sisi kajian akademis sehingga membantu pemerintah daerah dalam mengambil langkah strategis guna mengatasi permaslaahan yang ada di daerah ini.

Demikian harapan Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Yermia Ndapa Doda, S.Sos saat melepas76 mahasiswa mahasiswi KKN.

Mahasiswa KKN ini dari berbagai universitas melakukan studi Community Outreach Program (COP) di Kabupaten Sumba Barat khususnya di tiga Desa yaitu Desa Patialabawa, Desa Waihura dan Desa Rua tanggal 13 Juli 2023 sampai 3 Agustus 2023.

Menurutnya, Community Outreach Program (COP) merupakan kegiatan KKN Internasional yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra yang merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi Strata-1, dengan peserta yang berasal dari institusi perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

COP juga merupakan suatu wadah pelayanan, pembelajaran dan interaksi multikultural, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni mahasiswa dari berbagai negara.

Mahasiswa ini nantinya akan di ajarkan untuk peka dan memahami kebutuhan masyarakat serta turut berkontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Yohanis berharap agar para mahasiswa dapat berproses bersama masyarakat, bekerjasama dan berinteraksi lansung dengan masyarakat.

Dan bantulah masyarakat desa dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup baik dari segia pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

Ia berharap pula selepas pelaksanaan KKN internasional ada masukan dan saran dari sisi kajian akademis sehingga membantu pemerintah daerah dalam mengambil langkah strategis guna mengatasi permaslaahan di daerah ini.

Berikut 76 mahasiswa mahasiswi tersebut berasal dari Universitas nKristen Petra Surabaya, Unversitas Kristen Wira Wacana Sumba, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fu Jen Catholic University of Taiwan Hong Kong University of Science and Technology.(*)

